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惠理上半年轉蝕4.3億 基金表現費狂跌99%

【明報專訊】惠理集團（0806）昨日公布，中期業績轉蝕4.29億元，去年同期則錄得純利約2.1億元，主要由於期內金融投資錄得估值虧損淨額約3.08億元，以及由於管理基金表現欠佳，管理費總額下跌及表現費大跌99%。惠理股價昨日在績前收升3.4%。

截至今年6月底止，惠理管理資產規模約74.92億美元，較去年底100億美元減少25.4%。集團指，規模減少，由於基金期內表現遜色及錄得資金淨流出所致。

集團上半年表現費收入僅89.6萬元，按年大跌逾99%，管理費及認購費分別跌38.8%及79.2%。集團表示，表現費收入大跌，由於是大部分基金回報未能超越其先前的新高價所致。

集團上半年基金錄得17.58億美元的負回報、以及6.59億美元的贖回淨額。期內管理費總額按年下跌38.84%至3.07億元。由於管理資產當中管理費率較低的基金產品按年上升，年度化總管理費率按年下調3個基點，至95個基點；年度化淨管理費率收窄2個基點，至57個基點。

集團表示，對中國的促進增長政策感到樂觀，但認為巿場對美國加息、量化緊縮及經濟衰退的憂慮未減退，將對亞洲市場造成連鎖反應，預期市場波動將持續，並關注其他亞洲市場通脹壓力不斷升溫，可能帶來下行壓力。