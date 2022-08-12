moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美上月PPI顯著回落 美股早段做好

【明報專訊】迹象顯示，美國通脹增長開始回落，繼7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的9.1%回落至8.5%後，昨晚公布美國7月生產者物價指數（PPI）也顯著回落，按年升幅由6月的11.3%降至9.8%。值得注意的是，按月計算，美國7月PPI跌0.5%，是逾兩年來首次錄得負值。通脹增長緩和，刺激美股三大指數昨早段繼續攀升，道指升逾200點。美匯指數昨晚跌穿105，日圓兌每美元升至132水平。

按月跌0.5% 逾兩年首錄負值

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）預計，聯儲局今年仍將再加息1.5厘，令基準利率在今年底前升至3.9厘，並在明年底前加息至4.4厘水平。明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預期，聯儲局今年底前加息至介乎3.25厘至3.5厘，明年底前加息至介乎3.75厘至4厘左右。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，不排除聯儲局9月再加息0.75厘，其基礎預測是加息半厘。

在截至8月6日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至26.2萬人，略低於預期，卻接近11月以來最高，反映勞動力市場放緩。另外，新加坡第二季GDP經調整按季收縮0.2%。面對外圍環境挑戰，該國將今年經濟增長預測收窄至3%至4%。

國際能源署（IEA）指出，雖然迹象顯示環球經濟增長放緩，但歐洲和中東增加以石油發電，將推動今年餘下時間原油消費，因此上調全球原油需求預測，刺激國際油價昨晚升近1%。

以太幣將改制 昨升穿1900美元

此外，以太幣所採用的以太坊（Ethereum）區塊鏈完成升級前的最後測試，準備在9月由工作量證明（Proof of Work），轉為權益證明（Proof of Stake）機制。受即將升級的消息刺激，以太幣昨升穿1900美元，較6月的900美元低位顯著攀升。

（綜合報道）

[國際金融]