葉創成：新盤熱賣 吸新地恒地

葉劉淑儀周二（9日）接受外媒訪問表示，新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳交雙重印花稅，她認為此建議有助增強專才對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。被問到建議會否推高樓價，她認為，目前樓市比較疲弱，此建議有助挽留人才。她其後澄清此只屬新民黨建議。

10年前應大增供應 而非藉辣稅壓需求

BSD的起源是，2012年首季中原城市領先指數突破1997年高位100點後屢創新高，當年7月1日梁振英上任特首，為了保障港人優先在港置業，決定增加非香港永久居民買港樓的成本，自2012年10月27日起要求一般非香港永久居民及所有公司購買香港住宅時需要繳交15%的BSD。

筆者現在回想此事，實在不勝感慨。事緣在2012年夏天，筆者在某財經雜誌任職時，曾撰寫當時任行政會議成員林奮強暢談房策的封面故事，當時他強調，由於本港實行一國兩制、背靠祖國面向世界，正迎來四方八面龐大商機，建議港府提速提量興建住宅、寫字樓及醫院等硬件，大增供應來滿足龐大需求、「做大個餅」。

可惜港府其後採用了截然不同的房策方向，以BSD及不同印花稅等「辣稅」來短暫壓抑需求，同時卻繼續「鍊實」供應，結果令樓價一直被挾高至2019年上半年，近年始因社會事件及新冠疫情重擊需求而回落。

本港房屋政策迷失10年後，筆者認為現在是時候改弦易轍，積極對外開放以創造更多住宅需求，同時大增供應來滿足這些需求，向內地來港專才撤銷BSD，相信便是正確的第一步。有分析認為，本港撤銷BSD或令樓價飈升，令未上車的港人、包括不少年輕人更難置業，不利社會穩定。筆者同意這點值得關注，故建議港府在撤銷BSD的同時，合理增加居屋供應，並且略為降低申請居屋的資產及收入門檻。

樓價可望見底回升 利地產股

另外，近日在加息陰霾下，新地及恒地以略低於市價開售新界新盤單位，至今銷情理想，共售逾千伙；將股票的技術分析套用於樓市的話，筆者認為，是次新盤暢銷意味樓市有機會以大成交觸底，樓價可望見底回升，這當然亦有利地產股。

綜合上述分析，筆者期待特首李家超在10月施政報告便宣布向內地來港專才撤銷BSD及合理增加居屋供應，在此之前，擬於本季便買入新地或恒地。

[葉創成 創富倉]