黃清瑤：奧地利樓價低有租管 投資要三思

談及奧地利，不少人也會聯想到今年再度成為全球最宜居城市的維也納（Vienna）。英國經濟學人智庫指出，當地穩定且完善的基礎建設、良好的醫療制度、大量娛樂文化活動等，大大增加維也納的吸引力。根據奧地利統計局數據顯示，移民人士佔總人口的四分之一，當中大部分來自德國，其次為羅馬尼亞及塞爾維亞。

維也納最宜居 移民佔人口四分之一

與環球多個國家一樣，在疫情期間奧地利樓市持續上升，根據奧地利央行最新數據顯示，今年第一季當地樓價指數按年升6.16%，是自2012年第二季以來的第二大升幅；今年第二季，全國樓價則按季升2.04%。當中首都維也納樓價已經連續9年錄得升幅，今年第一季升5.68%，第二季按季上升3.75%。在其他地區，今年第一季樓價亦按年升6.62%。

過去兩年疫情影響奧地利的樓市供應，建築活動一度停滯。2021年，當地批准建設住宅數目按年跌6.1%，2020年更下跌9.3%。時至今日，奧地利疫情持續緩和，除了不再要求民眾接種疫苗，抵達當地的旅客亦不需要隔離。而且自今年6月1日起，除了醫院、養老院外，其他室內外場所包括超市、商場以及公共交通工具毋須佩戴口罩。民眾生活回復正常，海外投資者以及國內買家再度湧入當地，大幅推升樓價。

雖然當地樓價持續上升，但整體平均呎價仍遠低於不少歐美國家。網上樓盤銷售網站可見，首都維也納一個面積達1500平方呎的別墅，售價為69.5萬歐元（約561.7萬港元），即每平方呎價約3744港元。單位共有5間睡房、3個露台、3個浴室及花園，兩個免費車位。

公寓價格則昂貴得多，同樣位於維也納的一個一房一廁公寓單位，面積740平方呎，售價為48萬歐元（約387.9萬港元），即平均呎價5241港元。

首都維也納1500呎別墅 售562萬

倘若不渴望居住在首都，第二大城市格拉兹（Graz）的樓價會便宜得多。從銷售網站可見，一個面積1140平方呎的別墅，售價只是49萬歐元（約396萬港元），相當於維也納一間公寓的價錢。至於該城市的700平方呎公寓單位，售價只是24萬歐元（約193.4萬港元）。

雖然樓價低水，然而當地未必適合用作投資，主要是當地有法例規管租賃市場，不同大小面積、地段的單位，都會有建議租金水平，以保護租客權益。以今年5月數據為例，維也納內城區的租金回報只有1.14厘至1.82厘，維也納豪宅地區包括利奧波德城（Leopoldstadt）、馬爾加雷滕（Margareten）、法沃里滕（Favoriten）等租金回報亦只是2厘至4厘不等。

從房地產網站可見，位於維也納的公寓租金，平均約為每月800歐元（約6465港元），而這些公寓的普遍面積亦超過700平方呎。截至今年第一季，當地只有55%的物業為住戶持有。

[黃清瑤 環球樓市]