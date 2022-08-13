港府降預測 全年GDP最差跌0.5% 較市場樂觀 港府：疫情受控助經濟恢復

明報記者 鄺海盈

港元昨回復強勢，曾高見7.8278元，創4個月以來高位，由於期權對冲的平倉，市場預料港匯強勢將持續至下周。本港第一季經濟按年跌3.9%，第二季收窄至1.3%跌幅，上半年總計則倒退2.6%。政府公布的最新全年經濟預測為負增長0.5%至增長0.5%，意味下半年經濟需錄正增長才會達預測水平。

預測假設下半年經濟轉正

惟早前港府預告下調全年預測時，不少大行隨即下調GDP預測至負增長，當中的預測數字普遍貼近港府預測的下限水平（即負增長0.5%），大和最悲觀，預期經濟收縮1.7%（表3），顯示港府的預測較市場樂觀。

疫情放緩後，第二季經濟表現改善，但改善程度仍較預期遜色。經季節調整後按季比較，第二季實質本地GDP反彈1%。當中對外貿易表現疲弱，整體貨物出口按年實質下跌8.6%，按季跌幅擴大4.1個百分點。香港輸往內地的出口在各地區中跌幅最大，按年下跌18%。政府稱是由於內地與香港的跨境陸路貨運往來受阻，雖然已較3月嚴峻的情況改善，但繼續壓抑輸往內地的出口，以及原產地為內地經香港輸往世界各地的轉口。

不過，內部需求及勞工市場於第二季有所恢復。受惠於疫情限制措施放寬，消費券發放，整體營商氣氛改善，私人消費按年升0.1%，投資開支跌幅亦收窄至3%。失業率亦由第一季的5%下降至第二季的4.7%，尤其餐飲服務、零售業及建造業等，均從高位回落。

梁永勝表示，今次下調全年經濟預測，已經計入早前公布「3+4」的放寬抵港隔離措施所帶來的增長，惟最大負面因素為環球經濟前景惡化，以及通脹高企，影響香港出口表現。他預料，若疫情維持受控，下半年有望錄得正增長，投資環境亦會較出口表現佳，惟在加息周期下，借貸成本增加，可能令企業投資更加謹慎。

稱人口流失短期影響有限

早前政府公布過去一年錄11.3萬人淨移出，梁永勝認為人口流失在短期內影響有限，長遠而言政府會繼續吸引人才，增加勞動力供應。