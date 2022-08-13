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疫情打擊 譚仔首季倒退太興半年轉虧

【明報專訊】譚仔國際（2217）公布截至今年6月底首季業績，期內收入5.95億元，按年升4.8%，惟除稅後溢利按年倒退44.4%至3500萬元。集團表示，香港受疫情及全球經濟下滑所拖累，而國際擴張的投資，包括市場營銷及人才招攬及培訓等，亦令除稅後溢利下跌。

截至今年6月底，集團在中國內地、香港、日本和新加坡擁有合共195間餐廳。譚仔表示，疫情封城及限制措施影響內地業務，餐廳的擴張進度亦推遲，期內開設4間分店。至於新加坡及日本業務，前者已確認今個財政年度預計開設新餐廳的位置，後者仍在調整業務，建立合適的營商模式。集團強調，海外市場仍有龐大的增長空間，將繼續尋覓投資和擴張的機遇。

太興料蝕逾4500萬

另一餐飲股太興集團（6811）則發盈警，預告上半年將由盈轉為淨虧損4500萬至5500萬元，去年同期純利為3300萬元。集團表示，虧損主要來自第五波疫情期間，香港實施堂食限制及社交距離政策，對營運及業務帶來負面影響，加上市場消費氣氛疲弱，令收入及溢利均下跌。此外，內地疫情亦實施封城、閉環式管理及堂食限制，對當地運作及表現帶來不利影響。

太興又稱，正密切監察市場情况，調整業務及實施多項成本控制措施，以維持業務穩定。並加強多品牌形象、提高產品供應及發展外賣業務，提升競爭優勢。