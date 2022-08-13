內地需求疲弱 7月新增社融5年最少

另人行公布，7月新增人民幣貸款為6790億元，低於預期的1.125萬億元，是2017年12月以來第二低，僅高於今年4月上海封城時的6454億元。7月新增貸款按年少增4042億元，其中7月企業中長期貸款按年少增1478億元，至3459億元，而反映按揭住戶中長期貸款按年少增2488億元，至1486億元。

彭博：人行減息降準預期升

截至7月末，廣義貨幣餘額（M2）按年增長12%，高於預期的11.4%，較6月高0.9個百分點，較向實體經濟發放人民幣貸款餘額按年增長10.9%為高，反映有不少資金存放於銀行帳戶。狹義貨幣（M1）餘額按年增長6.7%，較6月高1.8個百分點。

彭博經濟研究認為，即使計及7月是貸款淡季，信貸數據仍非常疲弱，清零防疫政策和房地產市場動盪打擊經濟增長，市場信心受損，同時影響貸款需求和銀行放貸意願，增加下半年經濟復蘇難度。彭博認為數據加強對人行未來數月降準減息預期，並需加強宏觀經濟措施振興市場信心，特別在房地產市場。

興業銀行則指出，人行在第二季貨幣政策執行報告提升對通脹關注，警惕結構通脹壓力，下半年人行政策重點將從放寬貨幣總量，轉向放寬信用政策，着重推動基建融資。