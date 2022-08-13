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中免下周招股 集資額較預期削半

【明報專訊】有望問鼎今年新股集資王、經營免稅店業務的中國中免（1880），將於下周一至四（15至18日）招股，惟集資規模較去年12月盛傳的50億美元（約390億港元）縮水超過一半，至最多170.1億港元，亦少於今年6月傳出的30億美元（約234億港元）。聯席保薦人為中金公司和瑞銀，料於8月25日掛牌上市。

一手入場費16717元

中國中免擬全球發售近1.0276億H股，10%為公開發售，招股價介乎143.5至165.5元，一手100股入場費16,716.8元。集團是次IPO共引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金、愛茉莉太平洋（AmorePacific）等，認購約62.38億元等值股份。另據外電消息，國際配售已於本周四（11日）建簿並獲足額認購。

集團董事會主席兼執行董事彭輝表示，在港IPO主要配合集團長期國際化發展規劃，料可提高品牌影響力及知名度，鞏固龍頭地位，並有助於拓展海外市場業務。集團管理層又稱，海南的疫情令當地門店停業，但影響只是短期，今年3至5月亦曾因疫情而暫時關店，不過5月下旬已復蘇，6月銷售更錄得按年增長，將維持全年銷售指標不變。

據外電報道，去年在紐交所私有化退市的泰邦生物計劃來港上市，並已選定中金及摩根大通兩間投行，料最快明年掛牌，估值或高達60億美元，今次IPO將可籌集數億美元。

另外，物管股蘇新服務（2152）招股踏入第二日，統計6間券商數據，累計借出512萬元孖展額，以公開發售集資2400萬元計仍未足額。另一新股雙財莊（2321）周四已截孖展認購，券商累計借出1億元孖展額，較公開發售集資額超購6.7倍。

明報記者

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