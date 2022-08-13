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內容成本增 ViuTV半年計盈利倒退 電盈經營利潤按年升26% 續增派息

【明報專訊】近月被推至風口浪尖的ViuTV，母企電訊盈科（0008）昨收市後公布中期業績，免費電視及相關業務連續第二個半年錄得盈利，但金額較去年下半年倒退。集團解釋，主要由於內容及活動相關成本增加，導致銷售成本上升。廣告業務繼續帶領免費電視及相關業務收入增長，但期內貢獻僅佔業務總收入64%，較去年全年的76.9%下跌12.9個百分點。電盈公布業績前股價微升0.5%，昨天收報4.19元。

明報記者 蔡穎霖

電盈虧損大幅收窄至8800萬

截至今年6月底止6個月，電盈收入按年升1.4%至182.56億元，綜合EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）按年升5.3%至57.87億元。集團股東應佔虧損大幅收窄至8800萬元，去年同期為虧損2.23億元。

若以持續經營業務計算，電盈期內錄9.31億元利潤，按年增26%。集團繼續增加派息，中期息按年增加2.1%至9.56港仙。

受惠客戶基礎增

廣告業務收入按年增33%

收入方面，免費電視及相關業務期內貢獻3.88億元，按年增加51.6%。受惠於廣告客戶基礎日益增長，廣告業務收入按年增加33.3%至3200萬美元（約2.5億港元）。

據業績展示材料披露，期內ViuTV有超過130名客戶的廣告開支，按年錄得增長；廣告客戶數按年增加210名。至於其他業務，收入按年增長一倍。

電盈又指出，期內ViuTV的黃金時段收視增加24%，ViuTV應用程式（App）的下載量亦增長19%。受惠於收視及收益上升，上半年免費電視及相關業務EBITDA錄得7900萬元，表現遠勝去年同期的虧損4400萬元，但比起去年下半年EBITDA錄得1.38億元，就出現倒退。

ViuTV收視收益升

上半年EBITDA扭虧

自旗下男團MIRROR上月的演唱會發生嚴重意外，外界高度關注電盈及系內演藝娛樂公司MakerVille的舉動。集團昨午舉行線上業績會，由署理董事總經理兼財務總裁許漢卿主持，會議不設問答環節；業績報告亦隻字不提MIRROR及其他新晉藝人。其後MakerVille及大國文化發聲明，表示「由於事故仍在調查中，請諒解我們未能及早或進一步評論。」