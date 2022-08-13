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受惠印泰菲用戶增 黃Viu首見盈利

【明報專訊】電訊盈科（0008）旗下免費電視ViuTV上半年表現放緩，那邊廂俗稱「黃Viu」的OTT業務首獲盈利。集團指出，主要受惠於印尼、泰國及菲律賓市場的每月活躍用戶（MAU）和付費用戶增長，OTT業務上半年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前利潤）錄得1800萬元，自推出以來首次錄得正數；去年同期為虧損2000萬元。

事實上，時任董事總經理施立偉（BG Srinivas）在去年的中期業績會上，已明確預期OTT業務將於今年轉賺；至於同場提及的分拆OTT業務的潛在上市計劃，集團昨天未有再跟進。

未提分拆OTT上市計劃

截至今年6月底止6個月，OTT業務貢獻7.86億元收入，雖然按年錄得21.7%增長，卻較去年下半年跌5.8%。期內，「黃Viu」每月活躍用戶按年增長22.9%至6070萬名，付費用戶按年增長逾三成至910萬名。電盈表示，OTT業務將繼續其策略，包括提供切合各地觀眾的本地化內容、增加生態圈伙伴及擴展其全球分銷工作，以推動每月活躍用戶、付費訂閱和收益。

集團又指出，上半年多齣Viu Original原創製作取得成功，當中包括於印尼推出的《Pretty Little Liars（第二季）》、於馬來西亞推出的《She was Pretty》等。Viu Original Studio有多項國際性的合作項目正在籌備中，亦將會有更多元化發展，以擴展Viu的內容資產及吸納更廣闊的觀眾群。