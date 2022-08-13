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李寧中期多賺12% 毛利率降至50%

【明報專訊】體育用品股李寧（2331）公布，中期多賺11.6%至21.89億元人民幣，惟期內毛利率按年下跌5.9個百分點至50%。集團聯席行政總裁高坂武史（錢煒）表示，今年3月受疫情影響，為確保收入可穩定增長，因此作出策略性調整，保證集團的貯存水平健康。如外部環境恢復正常，有信心毛利率可回到今年初給出的53%指引，隨着外部環境改善，毛利率更有機會超出指引。

李寧昨開市前公布業績，績後股價彈起，收市報70.1元，升4.78%。集團上半年收入按年升21.7%至124.1億元人民幣，淨利率由19.2%下降至17.6%，整體零售流水錄高單位數增長。高坂武史指出，7月、8月的折扣率較上半年有所改善，表現按月有改善，但店舖人流仍未回到以往的水平，集團會針對疫情下不斷變化的環境，做好生意最大化的準備，同時管控風險，無論外部環境如何變化，亦會做好準備應對。高坂武史又稱，集團今年初已對成本上升進行預控，下半年不會出現大幅變化，在外部環境正常的前提下，仍會維持年初的財務指引。

堡獅龍扭虧 下半年拓內地加盟業務

另外，李寧旗下、Bossini母企堡獅龍（0592）公布上半年扭虧為盈，純利2185.5萬元，每股盈利0.89仙。集團期內錄得出售物業收益1.74億元，上半年持續經營業務收入下跌22.4%至2.95億元，毛利率為45%。截至今年6月底，集團共有734間店舖，預計下半年經營情况仍然困難，將於內地積極開發加盟業務。