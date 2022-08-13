金沙中國半年蝕60億 按年擴逾1倍 不派息

稱已削資本開支 部署續牌

期內，金沙娛樂場業務因訪客減少，收益按年減51.9%至5.68億美元，整體業務淨收益9.15億美元，按年減43.5%。整體經營開支按年減17.7%，降至14.9億美元。旗下各項目中，除了百利宮尚錄得4900萬美元EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），餘皆出現虧損，當中虧損最高為倫敦人的LBITDA達8700萬美元。集團整體LBITDA達1.2億美元，由盈轉虧。集團不派中期息。

此外，澳門政府向立法會第二常設委員會，提交《博彩經營業務制度法案》第二份工作文本，未來僅限賭牌公司為賭客提供開設專戶存放博彩現金、籌碼或其他款項，但不能給予利息。委員會主席陳澤武稱，賭客存入金額沒有上限及期限，並只限開戶人提存款項，杜絕中介人或合作人非法高息吸收存款。他預料法案可在10月至11月中提交立法會大會審議通過。