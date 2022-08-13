moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

成本飈 Rivian次季多蝕兩倍

【明報專訊】美國電動車製造商Rivian（美：RIVN）第二季虧損擴大接近兩倍至17億美元（約133億港元）。該公司表示，受前所未有的通脹影響，尤其是在原材料及鋰價方面，加急運費也令成本增加，現正改用更多鐵路運輸取代貨車進行交付，爭取降低成本。Rivian維持全年產量2.5萬輛的指引，但預期全年經營虧損達54.5億美元，高於原先預期的47.5億美元。

由於產量及交付量提升，Rivian次季收入約3.64億美元，高於分析師預期。Rivian此前披露，次季生產及交付約4400輛電動車，相比首季交付量只有1227輛。該公司行政總裁RJ Scaringe稱，零件供應有所改善，對下半年產量提升樂觀。Rivian計劃在第三季末實行兩更制輪班生產，並已招聘工人。截至6月底，剩餘155億美元現金，Rivian有信心足夠維持營運直至2025年。

儘管市場看淡手機市場前景，消息稱蘋果（美：AAPL）維持iPhone產量。彭博引述供應鏈消息稱，鑑於業界競爭減少，且看好高端客消費，蘋果要求供應商今年生產組裝9000萬部新一代iPhone，與去年相同。知情人士稱，蘋果預計2022年將組裝約2.2億部iPhone，意味蘋果預期今年iPhone整體銷量與去年一致。

（綜合報道）

[國際金融]