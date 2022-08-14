憧憬加息步伐放緩 美股三大指數抽升

雖然標指在6月低位至今已升約15%，不過美國銀行策略師在上周四的報告指出，現時未有足夠迹象表明熊市已結束，反而是前方出現危機，建議投資者要更具戰略性，而非跳入股市。美銀指出，截至今年首季尾，過去兩年美國的家庭一共購入5.9萬億美元股票，自疫情以來每季均錄得資金流入。根據過去的歷史，3個主要市場低位均出現在家庭投資者大量拋售股票一至兩季後，加上私人市場集資活動依然活躍，反映市場仍未出現通常伴隨熊市結束的恐慌性拋售。

美銀：藉熊市反彈 換馬高質股

據美銀策略師Michael Hartnett在報告引述EPFR的數據指出，截至8月10日止一周，全球股票基金共錄得71億美元資金淨流入，當中美股基金錄得110億美元的淨流入，反映資金流入股市繼續維持強勢。美銀建議客戶，現時可利用熊市反彈時套現一定現金，或轉倉至較高質素的股份，即自由現金流、派息強勁及穩定的公司，並在今年出現更好的購入時機前，暫停以股息和債息再投資的行動。

索羅斯基金次季增持車股 清倉美銀花旗

另外，據外電報道，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的旗艦基金Soros Fund Management在第二季增持Tesla（美：TSLA）、福特汽車（美：F）、Lucid Group（美：LCID）以及蔚來（美：NIO）等汽車股，亦買入Twitter（美：TWTR）、Uber（美：UBER）以及金沙集團（美：LVS）。

此外，索羅斯期內亦出售了電動汽車製造商Rivian（美：RIVN）的部分持股，持股量減至少於1800萬股。同時，基金亦清空了美國銀行（美：BAC）和花旗集團（美：C），以及遊戲開發商Take-Two（美：TTWO）等持股。

資金續追買能源股 Uniper飈逾9%

歐洲股市普遍靠穩，德國DAX指數及英國富時指數上周五收市分別升0.74%及0.47%。由於當地能源供應緊張，資金繼續追買能源股，德國能源公司Uniper上周五單日大升9.3%至7.45歐元。