烏克蘭恢復糧食出口 未解窮國糧荒

資料來源：加拿大《環球郵報》、英國《衛報》、CNN、CNBC、《財富》雜誌

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人Stéphane Dujarric此前表示，在烏克蘭港口的所有船舶，都是按商業合約運送糧食，聯合國方面對糧食最終去向幾乎沒有控制權。這意味最急需糧食的國家不會優先獲得糧食。

聯合國促成黑海糧食恢復出口的目的，是穩定全球食品價格，紓緩貧窮國家的糧荒。隨着戰區糧食的出口恢復，加上全球經濟增長趨於放緩，而市場預期美國及澳洲今年收成較好等市場因素，令糧食價格近期顯著回落。聯合國糧農組織的食品價格指數（FAO Food Price Index, FFPI）在7月按月急挫近9%，跌至今年1月以來最低，但這下降趨勢能否持續成疑。

穀物價格較疫前高逾五成

糧農組織首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）稱，許多不確定性依然存在，包括可能影響未來生產前景的化肥價格、黯淡的全球經濟前景，以及貨幣走勢等，都對全球糧食安全構成壓力。目前穀物價格仍較2020年初新冠疫情爆發前高出逾五成，為貧窮國家帶來沉重的財政負擔。

據稱，上周被黎巴嫩拒收的烏克蘭玉米其實是動物飼料，並非該國最急需的小麥。由黑海出口的糧食，暫時多為葵花籽油及作為飼料的玉米，而不是飢餓人口急需的小麥。

世界銀行的數據顯示，黎巴嫩的糧食通脹在6月按年升332%，升幅遠高於津巴布韋（255%）及委內瑞拉的（155%）。黎巴嫩的實際食品通脹（real food inflation），即食品通脹與整體通脹之間的差距也高達122%，屬全球最高之列。

部分亞非國家嚴重缺糧

自2019年以來，黎巴嫩經濟至少收縮58%，貨幣嚴重貶值，令四分之三人口陷入貧窮。此外，貝魯特港兩年前發生糧倉爆炸，削弱該國為全國680萬人口儲存和分發糧食的能力，令其陷入糧食危機。

在非洲之角（Horn of Africa，包括索馬里等國家），長期乾旱亦影響到農作物收成。小麥價格高企，加上新冠疫情打擊經濟，令當地大量人口營養不良。聯合國估計，索馬里約700萬人，相當於該國一半人口沒有足夠食物。亞洲方面，自塔利班去年控制阿富汗以來，美國及其盟友切斷對該國持續多年的經濟援助，並凍結該國約70億美元的外匯儲備，令當地嚴重缺糧。

黑海出口協議完結後 糧價或再升

面對進口食品和能源成本增加，孟加拉上月尋求國際貨幣基金組織（IMF）提供援助。據了解，孟加拉需約45億美元資金，但IMF只能安排10億至15億美元。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）正爭取租用貨船，將小麥運往急需糧食的國家，但一切尚待敲定。由於黑海糧食出口協議的有效期僅120天，意味糧食援助行動刻不容緩。

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業大宗商品市場研究主管梅拉（Carlos Mera）稱，當出口協議完結，糧價可能再次攀升。WFP的數據顯示，全球飢餓問題正在加劇，受糧食不足困擾的貧窮人口，由2019年的1.35億人，增至今年的3.45億人。WFP執行主任比斯利（David Beasley）上月表示，全球45個國家的5000萬人正處於飢荒邊緣，呼籲國際社會進行援助。

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