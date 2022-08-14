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藉規模優勢兼投機 商品貿易巨頭利潤急增

【明報專訊】全球大量人口糧食不足之際，糧食貿易商卻因烏克蘭戰爭期間糧食供應緊張而獲利豐厚。全球四大糧商之一Archer Daniels Midland（美：ADM），第二季利潤按年增長74%；另一糧食巨頭嘉吉（Cargill）在截至5月底的2022財年，收入增長23%至破紀錄的1650億美元。

商品貿易中介是市場運作的關鍵企業。作為供應商與初級及次級大宗商品（primary and secondary commodities）買方之間的中介，無論是鋁、鋅、原油，以至豆粕等，都經由它們進行貿易。當俄烏危機加劇了全球供應鏈壓力，運輸及能源成本高漲，這些中介可透過自家的運輸網絡、食品加工及存儲設施將利益擴大，並在衍生品市場為商品價格波動押注。

四大糧商控制全球逾75%糧食貿易

對於商品交易商來說，市場波動是獲利時機，例如當新冠疫情導致供應鏈受阻、消費者需求發生巨變，又或氣候變化導致極端天氣影響收成，交易商都可從市場混亂中受益，利用實體營銷業務及投機交易活動獲取競爭優勢。

目前原材料市場被少數貿易巨頭控制。英國開放民主網（openDemocracy）指出，四大糧商——ADM、邦吉（Bunge）（美：BG）、嘉吉和路易達孚（Louis Dreyfus）正控制全球75%至90%的糧食貿易。根據開放民主網的數據，10家私營公司正控制烏克蘭農業市場的71%份額，除了烏克蘭寡頭集團以外，它們還包括ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚等。

3貿易商交易量 相當於油組總產量一半

至於在能源市場，僅3個貿易商——維多（Vitol）、嘉能可（Glencore）（英：GLEN）和Trafigura就處理相當於油組（OPEC）總產量一半的交易。

Trafigura首席經濟學家Saad Rahim稱，貿易商的任務是從產地取得石油、天然氣、金屬等，在指定時間運往所需的地方，「只有少數幾家公司能真正做到像我們這樣的規模。」

荷蘭鹿特丹港負責人卡斯特林（Allard Castelein）稱，市場穩定時沒錢可賺，對交易者來說，波動性就像空氣。在截至3月底的6個月內，覆蓋烏克蘭戰爭爆發的時期，Trafigura的淨利潤按年急增 27%，達到27億美元。嘉能可今年上半年調整後EBITDA（息稅、折舊、攤銷前利潤）達189.2億美元，創歷史新高，較去年同期增長逾1倍。

[企業地球村]