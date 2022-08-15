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周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客

標籤：經濟

【明報專訊】過去內地旅客撐起香港零售市場，不過疫情下跟內地封關兩年多，零售商亦須改變策略應對市場。本地「老字號」珠寶商周生生（0116）家族第四代、執行董事兼全渠道發展總經理周嘉頴表示，本港市場「需求一直存在」，只是近年的溝通方法已變得不一樣，要向客戶介紹的款式亦有改變，期望透過內地龐大的自營分店網絡，加上電商業務發展，有信心旗下兩個品牌EMPHASIS和PROMESSA可通過全渠道銷售接近年輕客群，同時發掘更多海外市場的發展機會。

明報記者 蕭嘉聰

周生生近年銳意加強多品牌策略，在原有的「周生生」品牌外，子品牌亦急速擴張，其中EMPHASIS去年在內地及香港分別淨開設7間及1間分店，另一品牌PROMESSA亦在內地淨開設16間分店；兩個品牌至去年12月底在內地及香港分別有24間及19間分店。周嘉頴形容，EMPHASIS的定位是具「前瞻性」、國際化，是日常可穿戴的首飾，因此會與不同設計師、甚至較多跨界別的合作；而前身為「點睛品」、主打婚嫁的PROMESSA就以專屬訂製為重心，完全自行選擇獨一無二的首飾。

周嘉頴強調「做零售要緊貼市場」，因此不會停下來，例如近年市場變化較大，周生生作為老字號珠寶商，款式需要包羅萬有，但年輕人對品牌形象、消費氣氛關注度更高，因此期望將PROMESSA 打造成獨立品牌，更符合現今年輕人的口味。

店舖設計走輕鬆路線 免年輕人有壓力

她表示，疫情亦改變購物習慣，以往顧客大多會到店舖挑選珠寶，但年輕人或會認為過於隆重，認為踏入店舖「有啲壓力」，因此店舖設計會較輕鬆，亦會以「暖銷售」手法與客人保持良好關係。同時，疫情令更多人先在網上搜集資料，再網購或到訪線下分店，PROMESSA就利用全渠道模式經營，包括線上預約到店、提供資訊，線下再由店員服務及介紹產品，相信是今時今日顧客更習慣的購物方式。

她指出，疫情某程度上亦幫助了周生生的電商發展，通過自家及第三方平台如Lazada接觸海外市場。周生生網店已可送貨到逾40個國家，現時訂單遠至東南亞、美國以至是澳洲，尤其疫情期間海外華人難以回港，更多轉為網上購物，集團未來將會選定一些高潛力的市場並繼續挖掘發展機會。周嘉頴表示，現時電商平台的平均單價約數千元，主要購買吊墜或禮物等，而實體店的平均單價約數萬元，但看到市場愈來愈接受網購，由以往購買日常用品，單價亦慢慢上升至數萬元的名牌手袋，相信未來電商將會繼續呈現向上的趨勢。