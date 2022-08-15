眾安：人才流失難免 以多元準則招聘

上半年員工規模擴15% 員工逾600人

吳忠豪稱，近年市場上增加了8間虛擬銀行，令金融業人手需求大幅增加，因此為吸納人才，公司招聘已不再局限於銀行業，亦會從互聯網、金融及顧問等公司物色人才，甚至來自非金融行業人員亦會考量。他坦言，工程技術、銀行風險管理以及產品營商方面人才最為渴市，因金管局嚴格規定銀行的風險管理，惟香港很少專有課程涵蓋有關範疇，較難培訓相關人才；至於產品營銷則需有突破及革新思維的人才。

內地吸工程人員 港招聘銀行相關人才

由於眾安銀行於深圳及上海等地設有辦公室，吳忠豪表示，公司亦會視乎該地區的人才庫，吸納更多相關的專才。

他舉例，由於內地環境培訓出較多工程師，因此該行在內地會吸納更多工程人員；相反內地擁有銀行背景的人才較少，則會集中在港招聘。

在招聘考慮方面，吳忠豪提到，除了一般的技術技能的考量，對數碼技術接受程度亦相當重要，一些軟技能（Soft Skills）如對數字敏感、溝通能力，以及解難能力等亦是招聘標準之一。此外，他指資歷及經驗亦不一定要成正比，公司歡迎年輕人加入，眾安仍算一間初創公司，可給予實習生及新人發揮，增加對外經驗。

策略伙伴拓展助理經理許兆明表示，他於倫敦大學就讀天體物理學畢業後，回港參與眾安實習生培訓計劃。他表示，即使自己就讀科目未必相關，於大學學習時須運用到的邏輯思維亦可應用至工作中。