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沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息

標籤：經濟

【明報專訊】沙特阿拉伯國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）公布次季業績，受惠油價高企、銷量增加及煉油行業利潤率升高帶動，純利創2019年上市以來新高，按年升九成至484億美元（約3793億港元），按季升22.7%，勝市場預期。收入按年升八成至1500億美元，均勝市場預期。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser 表示，儘管全球預測短期將面臨經濟下行壓力，但公司依然預估未來10年的石油需求將會持續呈現增長。

資產負債率降至7.9%

Amin Nasser表示，公司計劃利用這筆「意外收獲（Windfall）」減輕公司債務及擴大產能，而不用作股東派息。沙特阿美次季股息為188億美元，按季持平。沙特阿美有關做法與多數西方石油企業截然不同，後者傾向增加股東利息。截至6月底的資產負債率由去年底的14.2%降至7.9%，季度現金流按年增53%至346億美元。

由於美國及歐洲經濟呈放緩，以及中國因爆發疫情一度封鎖個別地區，近期油價較早前有所下跌，由4至6月布倫特原油價格平均約每桶112美元，至近期已跌至95美元以下。惟沙特阿美表示，公司正計劃與石油輸出國組織等成員合作，提高石油產能，將其最大原油產能維持每日1200萬桶，2027年將提升至1300萬桶。

市場對沙特阿美能交出強勁的次季業績不感意外，因為此前美國石油巨企艾克森美孚（美：XOM）及 雪佛龍（美：CVX）亦公布創新高的季度利潤。