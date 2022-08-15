東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆

明報記者 葉創成

港元兌美元匯價於上月上旬進一步走弱，由上月中旬更開始貼緊7.85弱方兌換保證，令金管局需要沽美元、買港元穩定港匯，因此本港銀行體系結餘亦由6月底逾2300億元回落至最近的1247億元（見圖1）；而當市場普遍預期港匯會繼續貼近7.85弱方兌換保證一段時間之際，港匯上周三開始出乎意料走強（見圖2），美元兌港元由上周二收報的7.85回落至上周五的7.8375，即港元兌美元已升值0.16%。

龐寶林上周六接受訪問時分析，外資若看好某一股票市場，需要首先將本身的貨幣兌換至該股票市場的貨幣，然後才可以在該市場買入股票，因此，匯市的表現往往走在股市之前，而港匯上周三起轉強亦值得密切關注。他分析，美匯指數近日回軟，有可能在7月14日於109.294已出現高位，令今年以來的升浪告一段落（見圖3），是利好港匯的因素之一。

料外資沽中概股轉買港股

根據全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）按美國證交會（SEC）要求披露季度美股持倉，該基金於上季清倉阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）、網易（美：NTES）、嗶哩嗶哩（美：BILI），包括減持748萬股阿里巴巴，若以季內平均價約100美元計，相關持股涉資約7.5億美元（約58億港元）。

龐寶林估計，橋水可能是擔心中概股在美國有被除牌風險，因此率先沽清所持有的中概股，轉為買入在本港上市的同一股票，而東驥旗下基金亦有這樣操作，不少外資基金料也一樣，此舉帶來港元的需求，相信亦是港匯上周三起轉強的另一原因。

內地經濟數據參差 高息股穩中求勝

不過，龐寶林亦強調，內地經濟於4、5月受新冠疫情拖累後，即使隨着政府於6月曾推出刺激經濟措施，令經濟曾出現復蘇，惟上月經濟及金融數據又再轉弱，例如上月社會融資規模增量及新增貸款分別只有7561億及6790億元人民幣，低於預期的1.3萬億及1.1萬億元人民幣，因此目前投資港股亦要審慎為上，其中一個可以看好的主題是高息股，包括中資石油、中資電訊、內銀及本港地產股（見表1），他形容：「由於港股目前已跌得頗殘，故比較容易發掘到鑽石。」

中期選舉前美股料大漲小回

龐寶林又認為可留意中資電動車、新能源及晶片等板塊，以把握有關行業的結構增長機會，惟他亦強調，由於上述高科技行業發展日新月異，同一板塊不同股份在不同階段股價差異可以很大，因此他不在此推介個股。

除了港股有機會再次出現投資機會外，美股上月以來開始的升浪表現之強亦出乎不少投資者的意外，上周道指、標指及納指便分別上升2.92%、3.26%及3.08%，黃國英資產管理董事黃國英在上期封面故事看好的10隻美股，其中有9隻上周錄得升幅（見表2），可見美股升勢頗全面。

除了美國通脹有回落迹象，市場預期聯儲局加息步伐放緩外，龐寶林認為，目前還有一項重要的政治因素利好美股——美國總統拜登希望美股在11月中期選舉前可以向好，有利他所屬的民主黨保住參眾兩院的控制權，亦有助他在2024年爭取連任。

拜登連環出招 為連任鋪路

事實上，美國傳媒上周五報道，據多名助手和盟友表示，拜登正在計劃2024年競選連任，並將在11月中期選舉後的幾個月便正式開始競選活動。龐寶林分析，雖然拜登目前已接近80歲，年紀不輕，惟近月一系列事件令他的政績翻身，提高了競選連任的機會，包括：

（1）打擊特朗普。美國聯邦調查局（FBI）近日搜查特朗普莊園，強開保險箱，司法部調查升級，若能夠證明特朗普違反總統檔案法（即要求美國總統將所有信件、工作文件和電子郵件轉移到國家檔案館），特朗普可能喪失出任公職資格，不論最終結果如何，此事已成功阻止特朗普提前宣布參選總統及造勢。

（2）美國參議院通過《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），規模達4300億美元；

（3）推動美國史上最大的氣候法案，撥出3690億美元應對氣候變化，包括促進使用潔淨能源，並且設立40億美元的新聯邦乾旱救濟基金。

（4）降低藥品價格。提供640億美元醫療補貼，允許老年醫保和藥廠談判藥價，限制病人支付藥物開支每年在2000美元的水平，有助改變醫療支出高昂的情况。

（5）提高部分公司稅。向每年盈利達10億美元收入的企業，徵收最少15%企業稅，以及向股份回購計劃徵收1%稅項，此舉有助增加700億美元稅收，亦可緩和貧富懸殊；

（6）上周美國總統拜登簽署了《2022晶片與科學法案》，屬「創造有助促進半導體生產環境的鼓勵措施法案」，當中包括為半導體生產和研究提供527億美元的補貼，推動半導體生產和研究，協助美國「贏得21世紀的經濟競爭」，擺脫壟斷和寡頭壟斷，而如果成為先進晶片製造業基地，美國也會變得更加安全，而美光科技（美：MU）已宣布在記憶晶片製造方面投資400億美元，使美國市場佔有率從2%提高到10%，將創造不少職位，有利經濟增長。

看好12美股 涉不同板塊

龐寶林續說，若拜登在11月中期選舉前，能夠促成俄羅斯與烏克蘭和談甚至停火，便可顯著提升他的國際地位，亦有利民主黨中期選舉選情及個人競選連任。

綜合上述分析，龐寶林預測，美股在11月中期選舉前有機會大漲小回，而目前他便看好多隻美股，包括Doximity（美：DOCS）、Shockwave Medical（美：SWAV）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、Netflix（美：NFLX）、迪士尼（美：DIS）、Coinbase（美：COIN）、貝萊德（BLK）、Ark Innovation ETF（美：ARKK）、LTC Properties（美：LTC）、Hyatt Hotels（美：H）及Realty Income Corp（美：O）。

Doximity美醫護界LinkedIn

當中，龐寶林解釋，Doximity是美國醫護界LinkedIn，屬醫療社交及生產力平台；Shockwave Medical致力於治療心血管鈣化疾病，正開發Lithoplasty系列球囊擴張導管創新技術，可以減少對健康組織的損傷，以及克服某些現有血管重建技術的主要局限，並融入護理途徑，可改善晚期心血管疾病患者的病情；LTC Properties投資老年人住屋和醫療保健物業；Hyatt Hotels在全球多國經營酒店、租賃酒店和物業管理；Realty Income Corp收購和管理獨立的商業物業，現時管理逾11,000項商業物業，類型包括零售、工業和農業，遍及美國、波多黎各、英國和西班牙。

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[封面故事]