央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆

撰文：旻晞

截至上周五市場消息稱，中免計劃發售約1億股H股，招股價介乎143.5至165.5元，集資最多170億元，雖然集資額較早前傳出最多約215億元大縮水，但仍足以成為今年以來最大集資額新股，聯合保薦人為中金及瑞銀。

集團同時引入9家基石投資者，包括上海機場、國有企業混合所有制改革基金等，涉及認購62.38億股，按中間價計算，佔是次發售股份約39.3%。而是次H股招股價範圍較其A股（滬：601888）折讓約29%至38%。

中免A股市值一年蒸發62%

疫情退 5月回升近三成

受疫情所影響，中免A股股價從2021年2月的高位401.28元反覆回落至今年3月內地疫情最嚴峻時期的152.09元，一年間市值蒸發了62%。惟今年4月過後內地疫情似見放緩，其A股股價亦自今年5月起逐步回升，至上周五止已回升28%。

業務方面，中免於中國免稅品營運商擁有絕對的領先地位，市佔率高達86%，與第二位的4.1%相距甚遠，主要因為集團是內地唯一有免稅品全渠道經營資格的營運商，即同時持有經營包括口岸、離島（主要是海南）、市內及其他免稅銷售渠道的牌照，而中國的免稅店行業受嚴格監管，相信短期內競爭格局難變。

監管嚴 難有競爭對手

截至最後可行日期，中免有193家店舖，當中在內地28個省、直轄市和自治區的100個城市中經營184家店舖，境外經營9家店舖，包括7家在香港、澳門和柬埔寨，以及兩家郵輪免稅店。

集團開宗明義是做遊客生意，可想而知在疫情下各國先後封關對集團業績的影響。尤其是2020年疫情初現，跨境旅遊幾乎絕迹，令集團該年收入增長大幅放緩，毛利倒退，但由於正正因為業務放緩，其銷售及推廣費用因而大降四成，加上其他收入及聯營企業淨利增加，令當年盈利仍能保持三成增長。

另一方面，跨境旅遊下跌，令集團積極推動海南市場。2020及2021年，「離島店」（指海南的分店）收入佔集團總收入高達69.5%及72.3%，也是說，海南省5家分店收益足以超過全國188間店的收入，包括佔收入總額23%、位於全國機場的58間口岸免稅店，成為疫情下集團賴以維持增長的利器。

海南作為內地遊客的旅行勝地，去年中國國慶黃金周期間，有3700萬人次前往當地，旅遊消費旺盛；其次，更重要是2021年前海南市場基本全被中免及其附屬公司海南免稅品所壟斷；即使去年終於出現新競爭者，但中免仍於當地保有至少九成市佔率。集團於當地「分店」規模亦非一般普通門市，當中三亞國際免稅城是截至2020年全球單體銷售面積最大的旅遊零售綜合體，有超過7萬平方米的零售面積。

不過2020/2021年的故事今年似乎難以複製，尤其第一季中國多地的疫情控制措施，令集團於上海的物流及營運中斷，本土旅遊大受影響。集團公布的上半年業績可見，不論收入毛利及盈利會全線下跌，集團亦已預告若相關控制措施存在，下半年業務難大幅反彈，預計今年全年利率將下降。何況近期海南省爆發疫情，中免手中這顆「金蛋」今年能否再發熱發亮已成疑問。

倘納港股通 或掀新炒作

今年業績即使難有期望，但由於集團於內地市場擁有絕對領先地位，往績可看其業務靭力較強，一旦疫情放緩、控制措施退場，甚至跨境旅遊陸續通關，都成為集團股價潛在的催化劑。

另外，是次H招股價相當於動態市盈率介乎27至31倍，相對A股的約41倍存在折讓，情況與早前上市的天齊雷同，當中免正式確認為「港股通」交易股份，或將帶來新一輪升勢。

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