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會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少

標籤：經濟

【明報專訊】財務匯報局（財匯局）將於10月正式擴大職能，掌管發牌、監管業界等權力，屆時香港會計師公會（HKICPA）職能僅餘會計師註冊和專業培訓工作。公會會長方蘊萱表示，考慮到宏觀經濟環境及該會財政狀况，會員年費將於2023年起增逾8.7%至2500元，對上一次調整已是2013年。她又指，公會職能轉移後將重新定位，擬繼續專注於制訂會計準則、資格認證計劃及人才培訓等，亦正調整架構。

明報記者 葉翠

財匯局去年10月「拍板」通過取代公會職能，外界一直憂慮或惹來「退會潮」。翻查年報，公會2021年及2022年會員人數按年分別升1.1%及1.6%，惟增幅較前兩年均有所收窄；執業會計師事務所及執業法團數目逾10年來首次錄得下跌；報讀專業資格課程（QP）學生連跌3年，今年跌幅更擴大至逾18%（見表）。不過，方蘊萱表示，近年通過QP考試合格成為會員的「新血」一直維持在約1400人，今年未見明顯減少。

爭取大灣區允港人任非審計業務合伙人

近年金融機構人才流失嚴重，方蘊萱坦言，公會同樣面臨相關問題，去年整體員工流失率約11%，計及個別部門同事轉職至財匯局，估計今年流失率將高達30%，人手編制水平仍待審視。她指出，疫情令架構重整進度被拖慢，現時已恢復相關工作，又稱公會架構複雜，加上需獲員工認同，在整合期間維持公會穩定性具一定挑戰。她透露，公會約有20宗個案將轉介至財匯局處理。

港美互認資格協議將於年底終止，方重申，無法達成續期安排不涉及政治壓力，指過去5年來雙方每年不多於百名會計師使用該機制，認為實際影響甚微，未計劃再與美方磋商。此外，現時本港會計師若赴內地執業，仍需通過稅務、公司法等考試，她表示，業界反映以中文考核存在一定難度，建議當局「破例」允許港人用英文考試。她續稱，公會正爭取大灣區先行先試計劃，包括允許港人在區內擔任非審計業務合伙人、納入大灣區高端人才目錄等。