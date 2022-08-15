港初創伙本地漁農戶攻提取物

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

香港蒸餾所共同創辦人區頌斌（圖）表示，2013年該公司6名創辦人有5人都在大學修讀與化學相關博士學位，他本人則在大學實驗室工作，支援幾人研究工作。那時，很多在本地手工製作的護膚品牌都聲稱材料純天然、無防腐劑、無重金屬等，甚至保質期長達12個月或18個月，在市場上大行其道，引起了他們的注意。因為根據他們的知識，若僅以家庭式工場的簡陋設備來製造和包裝護膚品，欠缺無塵室等重要設施，又不加防腐劑，含菌量很可能超標，保質期更加沒可能這麼長。

外國提取物並非質量保證

此外，那些手工護膚品牌的創辦人亦未必有足夠的化工知識，去測試外國製造的關鍵原材料或提取物是否有被稀釋，或者加入香精或防腐劑。於是，他們便決定尋根究柢。一方面，他們從市面上購買那些手工護膚品，拿回大學實驗室做測試。結果發現，很多都是名不副實，不是含有防腐劑或重金屬，就是細菌量超標、保質期誇大等。另一方面，他們亦趁去外國參加研討會的空檔，走訪一些外國提取物生產商。結果發現，部分小規模的提取物生產商原來就是花農，只是在簡陋農舍內設置蒸餾和包裝設備，不但衛生環境欠佳，甚至連設備的保養和設計都有問題。例如，那些花農居然使用銅製蒸餾器，銅器的焊接位會在高熱萃取過程中釋出重金屬。「什麼歐洲玫瑰花水、薰衣草精油，熟悉化工的人若看到現場的生產環境，根本不想用！」他說。

提取物起家 到包辦護膚品生產

就算是一些規模較大、技術較高的外國蒸餾廠，他們亦發現，在分銷過程中加水稀釋提取物以謀取暴利的情形，原來並不罕見。總之，外國製造的關鍵原材料或提取物並不一定就是質素保證。

由於6人在大學內做研究時，也知道怎樣從各種植物提煉出護膚品常用的提取物，於是便在2016年合資100多萬元成立公司，在香港提煉高純度和真正無添加提取物，給市場多一個可靠的選擇。為了保證提取過程不會釋出重金屬，他們更自行設計和訂造各種提取設備。以該公司的蒸餾器為例，全部都由玻璃和不鏽鋼製成。而且，所有零部件的圖則都是該公司自行設計，並因應其用途而計算出溫度和壓力要求，向德國的醫療級玻璃廠和不鏽鋼廠落單訂製。當所有零部件運到香港後，由該公司自行組裝。

開業初期，由於資金有限，也沒有消費者認識，該公司只能專攻B2B市場，主要提煉植物精油和純露等，賣給外國護膚品牌，以及為它們提供顧問服務。然後，再逐步擴大提取物的種類，例如：某些氨基酸、多肽、植物有機酸分子；同時又不經中介（以免有稀釋風險），直接向外國醫療級廠商採購一些自己生產較難符合成本效益的提取物，如角鯊烷、胜肽等。此外，又購入自動化包裝設備，開始承接到一些外國品牌的代工生產訂單，包辦由提取物到護膚品的整個生產過程。

2018年，該公司收支平衡後，開始推出自有品牌產品。由於絕大部分資金都投放在生產設備和無塵室上，該公司只好利用facebook專頁宣傳，效法外國和內地的工業旅遊模式，吸引消費者參觀和團購。當時，該公司每次接待20人以內，每人最低消費只是100多元，就可以在現場觀看某些生產過程，以及獲得一件產品。這樣累積了一批熟客，到2019年再開設網店。

現時，已經有10餘家實體店成為其合作零售商，包括一些專賣本地製造產品的店舖、怡健堂中醫診所部分分店，以及個別素食店。其自有品牌產品已增至數十款，包括護膚品和近期推出的保健食品，稍後還有飲品和寵物保健食品。至於該公司現時提煉的提取物，已超過100種。例如，該公司早前就與「本土養殖」合作，利用後者在西貢養殖的海鱸魚，蒸餾提煉出「香港滴魚精」。別看它每包只有60毫升，原來已是由5條差不多兩呎長的海鱸魚提煉出來，包含18種氨基酸。

優先採用本地原材料

區頌斌表示，如果可以在本地採購到所需的初級原材料，該公司也會優先使用本地的，以支持本地漁農業。例如，該公司經一名商台唱片騎師撮合，和二澳農作社合作，使用大嶼山出產的二澳米和二澳米糠，經發酵後提取氨基酸、多肽、植物有機酸分子、維他命B等，製成美白護膚品套裝。由農作物、提煉提取物，到護膚品，全部一條龍在本地生產，堪稱100%香港生產。此外，該公司的白蘭花洗髮液、面霜、潔面泡泡、潤唇膏等，也使用本地種植的白蘭花提煉製成。只不過，有些植物本地產量太少，或者本地氣候根本不適合種植，唯有向外國採購。

[新經濟新天地]