moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

券商月供股票選擇多 抗波動市

【明報專訊】過去一星期，港股持續於2萬點反覆上落，現水平屬於過去6年低位，恒指的市盈率跌至約11倍。若憂慮股市波動易捉錯市，月供股票計劃可能較為適合。坊間不少證券行提供月供計劃優惠，在選擇券商時，除了考慮每月佣金、平台存倉費等，可供月供股票數量及可供更改、終止服務日期亦相當重要。

明報記者 黃清瑤

富途牛牛：最多贈1000元

一直以來，富途牛牛都不設月供計劃，不過由今年7月起開始相關服務，推廣期內成功參與計劃更有機會獲得1000元現金券。由即日至8月31日，投資者只要成功開戶並存入指定資金，其後的60天日均資產維持1000元以上，就可以獲得600元現金券。另外，用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1000元，更可進一步領取額外400元現金券。計劃適用於股票或基金。

該計劃推出市面已經超過一個月，富途數據顯示，選用月供計劃的投資者年齡層廣泛，平均每月供款2900元，當中以80後最活躍，佔整體用戶的35%。70後及90後則分別佔31%及32%，當中70後每月投資金額平均為3900元；而最年輕投資者則只有19歲。

與一次過買入一手股票的最大分別是，月供股票每月收費，富途牛牛佣金0.03%，每筆最低3元，平台使用費為0.3%，每筆最低5元，最高15元，以月供1000元計算，費用為9.58元。目前平台上有194隻股票參與月供計劃，包括騰訊（0700）、中國移動（0941）、建設銀行（0939）、港交所（0388）、比亞迪（1211）等。

致富：佣金不設最低收費

致富證券早年已經推出月供股票計劃，平台上有超過400隻股票可供選擇，最低每月供款金額為100元。平台顯示，目前透過網上申請，每隻股票每次供款的首1萬元可豁免佣金，超過1萬元後收取0.0675%，以及不設最低收費。另外豁免存倉費及平台費，但客戶須繳付印花稅、交易徵費、聯交所交易費及結算所收費。

平台設有每月購買日，分別是每月第5個及第15個交易日，本月第15個交易日是8月19日，下個第5個交易日是9月7日。更改計劃或終止服務截止時間為購入日的早上8時30分，存入供款額截止時間為購入日的早上9時。

不少人會疑惑應該選擇哪些股票作為月供對象，從致富網站的數據顯示，8月5日，在所有月供股票成交數據中，有8.71%資金流入盈富基金（2800），當時購入價為20.66元，上周五（12日）股價已上升至20.72元；其次7.82%資金流入領展房託（0823），當時購入價為65.95元，上周五升至66.4元；3.91%流入港鐵（0066）及3.14%流入中電（0002）。有意月供的投資者可以參考上述數據。

寶盛：涵蓋較多美股

寶盛證券月供股票計劃包含港股及美股，港股每月最低供款為1000港元，美股為150美元，並設有最高供款上限，港股為2萬元，美股為3000美元。從公司網站可見，目前可月供的港股只有72隻、ETF 8隻，美股則有48隻、ETF 6隻。

如果要增加每月供款金額，以500元為單位計算，交易佣金為每隻股票每月50元，已包括交易費用、存倉費全免。供款日期為每月5日，並於供款日後的第二個交易日執行。如果想終止或更改服務，必須於下一個供款日的最少3個營業日前通知。

耀才：提供分期融資計劃

耀才證券的月供股票計劃屬於分期計劃，意思是客戶開立帳戶，並準備30%或至少1萬元資金，由公司提供70%融資，就可以一次過全數買入心水股票，並以12期月供計劃償還公司預先融資的款項。若股票到達心水價位，就可以沽出同時停止分期計劃。供款日為每月的8號中午1時前，若當日為公眾假期，供款日會推前至上一個工作日。

費用方面，計劃利息以累進式計算，並以交通銀行最優惠利率（現為5.25厘）為基準－0.1.25厘計算，即4厘。若提早贖回股票，須繳付欠款金額的1%作為行政費。其他費用包括一般手續費，即經紀佣金0.085%或最低50元、政府印花稅、交易徵費及交易所費用。目前耀才有100隻可以分期供款的股票選擇，若心儀股票不在名單上，也可致電公司查詢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]