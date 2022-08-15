券商月供股票選擇多 抗波動市

明報記者 黃清瑤

富途牛牛：最多贈1000元

一直以來，富途牛牛都不設月供計劃，不過由今年7月起開始相關服務，推廣期內成功參與計劃更有機會獲得1000元現金券。由即日至8月31日，投資者只要成功開戶並存入指定資金，其後的60天日均資產維持1000元以上，就可以獲得600元現金券。另外，用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1000元，更可進一步領取額外400元現金券。計劃適用於股票或基金。

該計劃推出市面已經超過一個月，富途數據顯示，選用月供計劃的投資者年齡層廣泛，平均每月供款2900元，當中以80後最活躍，佔整體用戶的35%。70後及90後則分別佔31%及32%，當中70後每月投資金額平均為3900元；而最年輕投資者則只有19歲。

與一次過買入一手股票的最大分別是，月供股票每月收費，富途牛牛佣金0.03%，每筆最低3元，平台使用費為0.3%，每筆最低5元，最高15元，以月供1000元計算，費用為9.58元。目前平台上有194隻股票參與月供計劃，包括騰訊（0700）、中國移動（0941）、建設銀行（0939）、港交所（0388）、比亞迪（1211）等。

致富：佣金不設最低收費

致富證券早年已經推出月供股票計劃，平台上有超過400隻股票可供選擇，最低每月供款金額為100元。平台顯示，目前透過網上申請，每隻股票每次供款的首1萬元可豁免佣金，超過1萬元後收取0.0675%，以及不設最低收費。另外豁免存倉費及平台費，但客戶須繳付印花稅、交易徵費、聯交所交易費及結算所收費。

平台設有每月購買日，分別是每月第5個及第15個交易日，本月第15個交易日是8月19日，下個第5個交易日是9月7日。更改計劃或終止服務截止時間為購入日的早上8時30分，存入供款額截止時間為購入日的早上9時。

不少人會疑惑應該選擇哪些股票作為月供對象，從致富網站的數據顯示，8月5日，在所有月供股票成交數據中，有8.71%資金流入盈富基金（2800），當時購入價為20.66元，上周五（12日）股價已上升至20.72元；其次7.82%資金流入領展房託（0823），當時購入價為65.95元，上周五升至66.4元；3.91%流入港鐵（0066）及3.14%流入中電（0002）。有意月供的投資者可以參考上述數據。

寶盛：涵蓋較多美股

寶盛證券月供股票計劃包含港股及美股，港股每月最低供款為1000港元，美股為150美元，並設有最高供款上限，港股為2萬元，美股為3000美元。從公司網站可見，目前可月供的港股只有72隻、ETF 8隻，美股則有48隻、ETF 6隻。

如果要增加每月供款金額，以500元為單位計算，交易佣金為每隻股票每月50元，已包括交易費用、存倉費全免。供款日期為每月5日，並於供款日後的第二個交易日執行。如果想終止或更改服務，必須於下一個供款日的最少3個營業日前通知。

耀才：提供分期融資計劃

耀才證券的月供股票計劃屬於分期計劃，意思是客戶開立帳戶，並準備30%或至少1萬元資金，由公司提供70%融資，就可以一次過全數買入心水股票，並以12期月供計劃償還公司預先融資的款項。若股票到達心水價位，就可以沽出同時停止分期計劃。供款日為每月的8號中午1時前，若當日為公眾假期，供款日會推前至上一個工作日。

費用方面，計劃利息以累進式計算，並以交通銀行最優惠利率（現為5.25厘）為基準－0.1.25厘計算，即4厘。若提早贖回股票，須繳付欠款金額的1%作為行政費。其他費用包括一般手續費，即經紀佣金0.085%或最低50元、政府印花稅、交易徵費及交易所費用。目前耀才有100隻可以分期供款的股票選擇，若心儀股票不在名單上，也可致電公司查詢。

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