陸振輝：懂得抉擇 自得其樂

退休者就算曾經轟轟烈烈也好，哪怕不過是平平凡凡也罷，其實都要明白自己都不過是天地間的過客。人的生命只有一次，任你是大富大貴也好，我是窮困潦倒也罷，你和我都是時光中的行者，百年之後，你我都終將化為雲煙。誰也帶不走一分財富，誰也拿不走一點功名，誰也帶不走一草一木。

未來太虛無，總是縹緲無蹤，因此就要珍惜當下。好好的活，開心的過，今生的心願，要今生實現；今生的事情，要今生完成。唯有真真實實的當下，才值得退休者好好珍惜！自己的生活，自己做主；自己的健康，自己保護！餘生對自己好一點，退休生活就處處是幸福！

請對身邊的人多一份寬容，對人、對己、對世界都是一份美好。相逢就是緣分，相知就是幸運，人生得遇知己，也算是不枉此生了。只要珍惜一切該珍惜的，只要欣賞一切該欣賞的，那每一天都會歡快愉悅，別讓今生留下任何遺憾！

退休者現在擁有了以往難以想像的自由、閒暇、愉快的心境，不去享受餘生就太對不起自己了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]