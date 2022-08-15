詹歷富：數碼資產在資產配置中的理想比例

耶魯研究建議佔投資組合4%至6%

據加密貨幣信託基金公司Grayscale的統計，於2013至2019年期間，比特幣與納斯達克指數的相關度只有0.15，故此把比特幣加進投資組合內能有效增加風險調整後回報。相較於傳統六成債券、四成股票的投資組合，若果額外把1%的資金配置到比特幣上，組合年化回報可提升1%；把5%的資金配置到比特幣上，年化回報則可提升5.5%，夏普比率（考慮風險後的回報指標）亦會由0.68上升至1.27。

但要注意的是，把5%資金配置在比特幣後，組合的年化回報中，一半的升幅將由比特幣貢獻，意味着組合回報會高度跟隨比特幣的價格走勢。因此，筆者會視5%的資金為理想的配置上限。同時，筆者認為投資於加密貨幣可以視為投資永續的認購期權，從這一個角度去演繹的話，我們投資於加密貨幣的上限，應是我們可接受完全損失資產（total loss）百分比的上限，5%亦是一個合理的範圍。

美退休金開始納入加密幣

上述的研究及推論與耶魯大學經濟學家Aleh Tsyvinski的一份研究結論相若，該研究就加密貨幣於一個投資組合中的風險與回報進行一系列的數據回測統計，得出加密貨幣於每個投資組合的理想比例為4%至6%左右，以實現最佳風險回報比率。當然，要在這裏強調，以上的結論均沒有就每人的年齡、風險承受程度及財務背景調整，因此所謂的理想比例只是一個統計學上的參考。

現實中，美國最大的退休計劃管理人富達（Fidelity），今年亦宣布計劃允許投資者將401（k）帳戶的最多20%分配給比特幣。富達旗下的計劃涵蓋超過2000萬名退休金投資者，因此富達基金對比特幣的支持，說明加密貨幣正逐漸獲納入傳統的資產配置當中。

跌市分散風險效能失效？

可是，於最近的跌市股債市場重創，加密貨幣亦未能倖免，比特幣一度由高位下跌近75%，與納斯達克指數的相關度更衝高至0.85的水平。當中主要由於近年愈來愈多傳統金融機構開始投資數碼資產，因此當股市債市受衝擊時，基金於贖回及補倉的壓力底下，會選擇於短時間沽出手上風險較高的加密貨幣，藉以套現及降低組合風險。由此可見，加密貨幣於環球金融市場收水的情况下，能提供的分散作用或比想像中小。話雖如此，我們亦不應因身處於環球熊市下，便全盤抹殺組合納入多種資產以分散風險的重要性。

最後再次重申，理論上的數據有參考價值，卻未必適合每個人，我們要在不同的時期及市况下靈活調節，才能穩妥保障自己的財富。

香港數碼資產學會幹事

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