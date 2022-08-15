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何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股整固，將公布業績的騰訊（0700）上試20天線約314.6元，支持或參考月初低位288元。績前部署若想免除窩輪引伸波幅的考慮，看好可留意騰訊牛證60369，收回價285.88元，行使價282.88元，槓桿比率約12.9倍。相反看淡或可考慮騰訊熊證62938，收回價322.2元，行使價325.2元，槓桿比率約14.1倍。

同樣將公布業績的小米（1810）發布新手機，上周五曾升近4%至12.5元以上，但收市升幅收窄至不足1%。看好或可留意小米牛證51965，收回價11.17元，行使價10.77元，槓桿比率約7.4倍。

業績勝預期兼增加派息的中移動（0941），上周五曾升逾2%至53元，是逾3個月高位。向上留意挑戰55元的機會，50元關口或已重建支持。觀望慢牛向上的走勢持續，看好或可考慮中移牛證64699，收回價49.08元，行使價48.48元，槓桿比率約17.5倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]