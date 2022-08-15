何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965

同樣將公布業績的小米（1810）發布新手機，上周五曾升近4%至12.5元以上，但收市升幅收窄至不足1%。看好或可留意小米牛證51965，收回價11.17元，行使價10.77元，槓桿比率約7.4倍。

業績勝預期兼增加派息的中移動（0941），上周五曾升逾2%至53元，是逾3個月高位。向上留意挑戰55元的機會，50元關口或已重建支持。觀望慢牛向上的走勢持續，看好或可考慮中移牛證64699，收回價49.08元，行使價48.48元，槓桿比率約17.5倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]