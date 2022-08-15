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摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059

【明報專訊】騰訊（0700）近日於300元關口爭持，集團將於周三公布中期業績。據彭博綜合市場預測，騰訊第二季收入或錄得近2%的按年跌幅，至1356億元人民幣，經調整盈利或錄得近20%跌幅，至244億元人民幣。

受監管等因素影響，騰訊自去年第四季開始盈利明顯受壓，去年第四季及今年首季經調整盈利的按年跌幅均逾20%，市場關注次季業績能否展示出騰訊業務最差時間已過去。

雖然騰訊近日股價走勢未見改善，惟北水於業績前傾向增持，截至上周四，南下港股通連續10個交易日錄得資金淨流入，累計逾76億元。

如投資者希望於業績前進場部署，可參考高槓桿騰訊購22059，行使價350.97元，實際槓桿約11.5倍，2022年10月28日到期。淡倉可參考騰訊沽22592，行使價248.68元，實際槓桿7.8倍，2022年11月23日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]