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陳永傑：美加息料保守 可考慮入市

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國公布第二季國內生產總值（GDP），以年率計按季收縮0.9%，連同首季GDP收縮1.6%，即是連續兩季負增長，陷於技術經濟衰退。7月底聯儲局加息0.75厘，再出現經濟收縮，筆者預計未來加息會轉趨保守，減少激進加息。

連番重手加息，筆者認為次季經濟出現收縮是意料中事，市場原本估計增長0.5%，其實過分樂觀。結果是收縮0.9%，筆者覺得是合理情况。

第二季經濟以年率計按季再次收縮0.9%，連跌兩個季度陷入技術衰退，上半年經濟收縮1.3%。美國財長耶倫承認經濟活動正在放緩，但即使經濟連續兩個季度收縮，亦不證明正在衰退，而是正在向更穩定的可持續增長過渡。

耶倫指出，第二季經濟收縮，主要受到波動較大的民間商品庫存變化以及政府支出減少拖累。經濟收縮是不可避免的大幅放緩迹象，但她感覺經濟仍普遍強勁，尤其是就業方面。該季就業人數增加110萬，與過往經濟衰退期首3個月平均減少24萬，形成了強烈對比。

耶倫表示，就業市場還是很緊張是通脹推動因素之一，但有迹象顯示其他通脹壓力開始消退，包括困擾經濟一年多的汽車及供應鏈樽頸問題。她重申通脹仍然過高，降低通脹是政府首要任務。

聯儲局早前宣布再次加息0.75厘，聯邦基金利率目標範圍上調到2.25厘至2.5厘，息率對通脹已有一定制衡作用，等待發揮效果。筆者預料美國未來仍會加息，但加幅未必會再是0.75厘而是0.5厘，因為上半年經濟收縮1.3%，應該靜觀其變，不宜再重手加息。實力置業人士不妨考慮入市。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]