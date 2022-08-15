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廖偉強：二手不割價 樓價難大跌

標籤：廖偉強

【明報專訊】樓市經常受到不同因素衝擊，最終仍然屹立不倒，主因是香港地少人多，中國人傳統對「磚頭」喜愛有加，大部分人都認為一生之中必須要擁有自己的物業，香港很多富豪也是靠房地產起家。香港房地產市場這陣子雖然受到不同的利淡因素影響，但並非完全沒有好消息，至少在防疫方面，政府傾向先與外國接軌，令香港經濟得以復蘇；至於內地與本港通關的階段，相信特區政府仍然在努力。

近期確實有些業主減價求售，傳媒亦不時報道業主賣樓蝕讓的個案，原因有多種，有些業主在近年才入市，整體的樓價在這3至4年間累積升幅有限，平均只有約5%，有部分業主可能入市期間購買的單位會高於市價，在額外印花稅鬆綁之後急於求售，適逢最近市况回落，在多種利淡因素之下，買家數量減少，業主不得不減價吸引買家。

另外一種蝕讓個案的原因，就是幾年前用「呼吸Plan」買入單位，目前美國正在加息，香港在短時間內亦有機會跟隨，買家擔心若未能轉按，便要承受高利息，部分業主無奈離場。

最近，發展商推出的新盤價錢比較吸引，首批價單平均價比同區的二手價錢更平，令買家擔心樓價會拾級而下。但大家不要忘記，發展商出售的單位數量很多，並非如二手業主出售的單一物業；所以發展商有條件抽出當中一成的單位以優惠價吸引市場，希望引起市場關注，當成為焦點後便可慢慢加價加推。至於二手業主方面，大部分只有一兩個單位，無法以大減價的形式作招徠，所以大部分的單一業主都不願意割價沽售，形成二手市場買賣談判經常出現膠着、緩慢的狀態，整體樓價亦因此沒有出現大幅回落的情况！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]