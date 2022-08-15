布少明：放寬辣招助吸人財

以目前辣招實施情况，買家非香港人，例如內地人在港買樓時，須繳付15% BSD及15% DSD，印花稅率高達30%，所以近年來港買樓的內地人不多。稅務局最新資料顯示，7月主要反映涉及內地客及公司客入市的BSD成交宗數及稅款，分別為33宗及不足1億元，均是一年半新低；單計BSD成交，2017年下半年及2018上半年曾錄得超過2000宗，相信當中不少是內地買家。

另一邊廂，目前香港漸漸掀起移民潮。據統計處日前公布數據，今年中本港人口729萬，按年減12.15萬，約11.3萬名香港居民淨移出，絕對是令人不能忽視的數字。事實上，日前政府已正式縮短抵港檢疫期至「3+4」，若考慮降低相關印花稅率，一定會刺激物業成交量進一步回升，加速物業市場疫下回勇且帶動經濟，加上始終未完全「通關」，又有不少內地人已來港住滿7年，成為「新香港人」，可以正常稅率置業，故相信即使免除部分印花稅，亦毋須太擔心內地人大規模來港買樓而大幅刺激樓價。因此，筆者呼籲政府應重新審視辣招稅，考慮放寬甚至撤銷部分不合時的措施，以吸引更多國內外資金和人才來港，提升香港競爭力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]