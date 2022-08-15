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馬泰陽：樓市須全面「減辣」

標籤：馬泰陽

【明報專訊】早前有消息稱港府考慮放寬非本地居民買家印花稅，不過政府已澄清沒有相關討論，亦沒有任何相關計劃。筆者認為，本港樓市「辣招」已經推出超過10年，當年政府強調「辣招」只是非常時期的非常手段，目的主要應付2008年美國聯儲局推出的量化寬鬆政策，同時期望能在「辣招」實施期間加快解決土地供應問題。可惜事與願違，「辣招」已變成長期措施，即使近日樓價開始調整，但對一般市民來說，置業仍然是一大難題。

加息之聲日漸逼近，筆者認為政府是時候認真檢討相關措施是否已不適用。回顧過去10多年，政府由2009年開始多次出招壓抑樓價，先收緊豪宅按揭成數，再收緊非自住業按揭成數，其後再推出辣招壓抑樓市，仍然無阻樓價升勢。

隨着量寬持續推升資產價格，2016年政府再提高雙倍印花稅冀遏抑樓市炒賣，稅率劃一為樓價15%，即非本港買家置業，合共須付樓價30%印花稅，在長年累月的辣招干預下，樓市生態日漸扭曲，過去10多年二手住宅交投顯著下跌，反觀樓價反覆向上。

市場普遍相信「減辣」有助提振本港樓市，惠及經濟。事實上，疫情持續超過兩年仍未消退，嚴重打擊本港經濟活動，加上加息壓力日漸逼近，利淡因素充斥市場。筆者認為，香港背靠內地，同時面向全球，現時本港已響起人才及資金流失的警號，本港政府宜按部就班撤回遏抑樓市措施。個人認為「減辣」並非僅針對某一類買家，應考慮全面的減辣方案，除了重新開放內地及海外市場，吸引更多人才及資金來港，亦須兼顧本地買家需求，精簡流程加快土地及房屋供應，長遠穩定市場發展。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]