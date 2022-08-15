馬泰陽：樓市須全面「減辣」

加息之聲日漸逼近，筆者認為政府是時候認真檢討相關措施是否已不適用。回顧過去10多年，政府由2009年開始多次出招壓抑樓價，先收緊豪宅按揭成數，再收緊非自住業按揭成數，其後再推出辣招壓抑樓市，仍然無阻樓價升勢。

隨着量寬持續推升資產價格，2016年政府再提高雙倍印花稅冀遏抑樓市炒賣，稅率劃一為樓價15%，即非本港買家置業，合共須付樓價30%印花稅，在長年累月的辣招干預下，樓市生態日漸扭曲，過去10多年二手住宅交投顯著下跌，反觀樓價反覆向上。

市場普遍相信「減辣」有助提振本港樓市，惠及經濟。事實上，疫情持續超過兩年仍未消退，嚴重打擊本港經濟活動，加上加息壓力日漸逼近，利淡因素充斥市場。筆者認為，香港背靠內地，同時面向全球，現時本港已響起人才及資金流失的警號，本港政府宜按部就班撤回遏抑樓市措施。個人認為「減辣」並非僅針對某一類買家，應考慮全面的減辣方案，除了重新開放內地及海外市場，吸引更多人才及資金來港，亦須兼顧本地買家需求，精簡流程加快土地及房屋供應，長遠穩定市場發展。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]