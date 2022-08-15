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回購保證 銀債無蝕價風險

【明報專訊】上周二（9日），金管局公布發行第七批銀色債券，供60歲或以上的香港市民認購，認購日期由8月23日至9月2日。與以往的銀債相比，最新一批保證息率調升至4厘，假設只認購一手，每年可獲利息至少400元，3年後可收息最少1200元。有興趣認購的老友記，不妨留意銀行或證券行的認購優惠。

明報記者 黃清瑤

銀色債券是為「銀髮族」而設的投資產品，通常每手價值1萬元，債券年期為3年，息率與通脹掛鈎，今期保證息率上調至4厘，總發行額最高450億元（表1）。認購資格為1963年或以前出生，即60歲或以上，並持有有效身分證，便可透過坊間20間配售銀行，或指定27間經紀證券行申請。

保證息率4厘 最多可申100手

目前環球市况不穩，就以早前上市的綠色債券（04252）為例，上周五（12日）收報98.65元，每認購一手，帳面蝕132元。投資者此時可能會憂慮銀債同樣會面對賺息蝕價的風險，但銀債沒有二手市場，出售對象只有政府，最終以購入價回收，因此毋須擔心蝕價。倘長者有需要提早贖回，政府會以原價及相應的累計利息贖回債券。

值得留意的是，今批銀債允許每人申請最多100手，即申請金額最高為100萬元，以4厘息計算，如真的能買入100手，3年後可獲利息12萬元。如果在持有期間不幸離世，銀債可當作一般財產依法轉讓給繼承人。

自金管局公布有關消息，市面多家銀行或證券行已推出優惠吸客（表2）。

持有期間離世 依法轉讓繼承人

銀債屬於較長線投資，優勢是可以保本賺息，確保能對抗通脹。根據歷年經驗，普遍人士只能抽中13手至14手，如果有意認購人士手上資金充裕，加上距離認購期尚有一段時間，其實可以作出短線部署或分散投資。

目前多加本地銀行都推出短期高息港元定存優惠，當中匯豐銀行推出7天存款期，年利率高達4.5厘，以100萬元計算，7天可獲得844元利息，中國銀行亦推出7天完全優惠，利率高達4厘。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]