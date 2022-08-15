尋找姜濤身高與林家謙生日

當你突然想知道姜濤身高和林家謙幾時生日，不用多說，直接Google就好。以往做內容營銷，就是希望用時間心血，換來Google垂青，辛苦賺到目標受眾一Click。但今時不同往日，如果你嘗試搜尋以上的資訊，你會發現Google吝嗇得連一天也不打算給你，因為以上的資訊已經直接在搜尋結果頁中顯示出來。Google功能越強大，越方便，一些單位換算，時區轉換等直接輸入已經可以得到結果。Google零點擊年代來臨，內容製作也要及時對應。

沒有點擊內容還有價值嗎

我不是全盤否定內容營銷在這一個零點的年代的作用，其實好質素針對客戶痛點的內容，價值永遠不變。相反地，內容農場無價值騙點擊的製作，相對更受影響。當最有價值的內容已經被Google抽出來直接放在搜尋結果頁，意味着Marketers也要衡量除了點擊以外內容對品牌的價值，品牌曝光從來與點擊或是轉換率都不是相對的兩個KPI。

從電台宣傳方法偷師

這個市場趨勢不是叫大家不再製作內容，也不是不再製作優質的長篇內容。從主持電台節目的經驗，我們往往會將一個錄音節目的精彩段落，或是訪問的一些精彩語句，俗稱sound-bite剪到15秒30秒的宣傳聲帶中。其實內容製作也可以參考這個方法，將最重點的一些內容，精簡發放在文章開首， Google勢不可擋，我們就隨勢而動。甚至乎製造FAQ式的問答內容格式，爭取更高機會的曝光。內容夠擊中用戶痛點，還是有吸引的作用。

短內容製作再反翻炒

香港的品牌和Marketers往往各走極端，一是將所有內容都只放在社交媒體平台上。或是辛苦經營品牌內容放在Blog上跪求Google大人施予點激，Blog與社交媒體各不相干。如果用以上的方法，將文章內容精說寫到大約150至200字，除了可以放在Blog的開初，也可以在不同的社交媒體平台上應用，引流到文章。不一定要全劇透，精短擊中要害加一句Call to Action其實效果也不錯。精心製作的內容，以Content Repurposing 方法在化作150字的Facebook Post，50字的Instagram Post，200字的電郵引子或LinkedIn Feed，幾條Twitter Feed，巡環再用再變IG Stories和Motion Graphic。