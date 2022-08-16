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財匯局查恒大物業 羅兵咸或成箭靶 2020年業績未披露抵押存款 業界料成調查重點

【明報專訊】中國恒大（3333）早前爆出過去兩年藉旗下恒大物業（6666）約134億元（人民幣，下同）存款擔保換取資金，「火頭」愈燒愈大。財匯局繼去年10月宣布介入調查恒大帳目後，昨日進一步表示將擴大調查範圍，當中除擴大對恒大本身的調查外，更表明已開始調查恒大物業2020年度和去年上半年業績，以及核數師羅兵咸的審計工作。有會計界人士認為，由於已就恒大物業2020年度業績表示無保留意見，倘確認業績審核失誤，羅兵咸或被財匯局重手處罰。

明報記者 方楚茵、葉翠

曾表「無保留意見」

核數師羅兵咸有責

羅兵咸昨日回覆本報查詢稱不便評論客戶事宜。財匯局昨日表示，已開始對恒大物業的2020年度帳目和2021年上半年財務報表展開查訊，以及就羅兵咸對恒大及恒大物業的2020年度帳目的審計調查。

財匯局明確表示，今次調查原因是源於兩家上市公司上月底發表公告，交代恒大物業於2020年底開始抵押手頭合共約134億元存款，讓恒大間接取得同等金額資金事宜。財匯局表示，調查包括識別帳目中有關受限制銀行存款和其他貸款分類、質押擔保計量及關聯交易披露問題，以及審計的相關問題。

據恒大系在7月22日的公告，涉及今次調查的帳目問題，應包括分別在2020及2021年提供、三筆為20億、87億及27億元的存單質押擔保，翻查資料，恒大及恒大物業的2020年度經審核業績和未經審核2021年上半年業績都未有披露。以恒大物業為例，該公司在2020年底首次為第三方提取貸款提供20億元存款擔保，但在同年年報中未有任何披露，受限制現金則只有約22萬元。

雖然羅兵咸已煞停對恒大系去年業績審核，惟財匯局表明對恒大系審計問題調查擴大至2020年，對羅兵咸而言受罰風險或會增加。

涉內地公司人物 料調查難度增

至於其餘於2021年內提供的存款擔保，信永中和香港管理合伙人盧華基表示，中期業績一般毋須核數師簽名，而恒大去年全年業績至今未獲羅兵咸審批，理論上羅兵咸要負上責任的機會不大，因該些數據未經核數師審計。盧續稱，由於涉及內地公司及相關人士，調查難度或大增，料至少3年才能完成整個調查，又估計調查方向會是早於2020年已出現的失當行為。

翻查資料，羅兵咸自年初起已辭任包括世茂集團（0813）、融創中國（1918）在內，至少13家內房及物管股的核數師（見表）。

財匯局於2020年取得上市公司核數師處分權力後，至今未有正式提出處分，除譴責外亦可罰款，每項失當行為的金額分別為最多1000萬元，或所獲取的利潤或避免損失金額的3倍，以較高者為準。