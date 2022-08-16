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摩通看淡內房業績 料半年盈利跌30%

【明報專訊】內地樓市哀鴻遍野，再有投行唱淡內房業績。投行摩根大通發表報告，預期內房上半年盈利將按年錄30%跌幅，在行業動盪下將無一倖免，料更有數家發展商要發盈警。

該行指出，目前推動股價的因素比起增長及盈利，更多是股份的存活機率，但相信令人失望的上半年業績，仍會牽動市場的負面情緒。該行分析師Karl Chan預期，只有保利地產、龍湖（0960）能有輕微的正面增長，更不預期那些未能交出2021年業績的公司能披露今年上半年業績，又認為其他股份有不刊發業績的風險。

僅國企龍湖維持「增長」評級

該行又表示，投資者對於民企內房的流動性憂慮會一直消磨下去，並將旭輝（0884）及中駿（1966）投資評級由「買入」降至「中性」；基於合景泰富（1813）、時代中國（1233）、寶龍地產（1238）的困境，該行將3股下調至「減持」評級，只對國企及龍湖維持「增持」評級。該行另預期，基於對強勁政策支持的預測，9月份的按月銷售或短線反彈。

至於藍籌內房龍湖（0960）經歷上周誤傳商票逾期後，據外電引述知情人士稱，龍湖將獲得一筆35億元（相當於4.47億美元）銀團貸款，或將緩解市場對其流動性的擔憂。知情人士表示，該公司已經達成一項協議，最早將於本周與國有和外資銀行簽署貸款合約。龍湖表示不評論有關消息。