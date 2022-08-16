人行下調MLF利率 1年期LPR料減0.1厘

分析：未能刺激融資 或需再減息

同日進行的7天期逆回購利率，中標利率亦降0.1厘至2厘，投放量維持20億元不變。興業銀行報告指出，7月新增信貸規模大幅低於市場預期，雖然今年6月貸款加權平均利率已降至4.41厘的歷史低位，但貸款需求指數仍低於去年同期，表明目前貸款利率水平仍不足以激發融資求，需要再降低貸款利率。

申萬宏源預期，下半年信貸需求在基建融資勉力支持下仍顯偏弱，人行當前能做的已基本完成，減息額外刺激信貸需求作用相對有限，財政政策才能在下半年到明年在穩增長真正發揮作用。

7月MLF罕有價跌量縮，申萬宏源指出，人行已在第二季提前完成流動性投放，目前銀行間流動性已相當充裕，因此淨回籠2000億元MLF回收多餘的流動性，並降低政策工具利率，以免央行流動性資金成本，與銀行間市場資金成本出現倒掛。