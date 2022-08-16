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周大福提全購佐丹奴 劉國權等拒售股

【明報專訊】佐丹奴（0709）昨開市前上載主要股東周大福控股提出全面收購發出的通函。據通函披露，集團主席劉國權及執董陳嘉緯均表明不會出售持股。不過，由集團獨立非執董組成的獨董委員會，以及其財務顧問浩德融資均發表意見，指周企提出收購股份條件公平合理，呼籲股東接納，首個要約截止日期將為9月5日。

股價昨跌6% 仍低要約價7%

佐丹奴昨股價低開後一直向下，收市報1.74元，跌5.9%，較要約價1.88元仍低逾7%。根據通函，鄭家純家族旗下周大福控股以每股1.88元向股東提出收購要約，並以現金0.49元向每份行使價為1.39元的購股權提出收購，至於行使價高於股份收購價1.88元的購股權，收購價則為每份現金0.0001元。根據收購條款，今次要約達成前提是連同周大福目前已持有股份，接納要約股份總數達五成或以上。

集團3名執董現持有1.79%股權，劉國權及陳嘉緯已表態不會接納要約，兩人分別持有2751.8萬及60萬股佐丹奴股份，另陳嘉緯持有870萬份購股權。另一執董羅學文則擬接納將所持300萬份行使價為1.39元的購股權出售，套現約147萬元；惟他將保留另外持有的23.6萬股份，以及606.4萬份行使價高於1.39元的購股權。

據通函內容，要約截止後，周大福控股擬與集團管理層共同審閱架構、營運及業務，現未有就董事會組成達成任何決定，提名新董事或取代任何現任董事。

獨董財顧建議接納股東要約

由集團3名獨董畢滌凡、黃旭及Alison Elizabeth Lloyd組成的獨董委員會，以及由其委任的財務顧問浩德融資，一致認為今次股份要約屬公平合理，建議股東接納要約；惟行使價高於股份收購價1.88元的購股權，兩者均認為收購價並不吸引，建議股東不接納要約。