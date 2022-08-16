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衰退陰霾運輸指數跌 航運股急挫 匯豐籲減持 東方海外瀉15%蒸發逾257億市值

【明報專訊】經濟衰退陰霾不散，較早前已盛傳航運費用從高位回落，近日與乾散貨運輸相關的波羅的海乾散貨指數（BDI），更見3個月低位，昨日最新報1477點，較5月下旬高位回落56.2%。另大行匯豐日前看淡東方海外（0316），並將該股評級降至「減持」，甚至將目標價降至225元，東方海外昨日急插，最多曾大跌15.8%，收市時跌幅稍收窄。其他航運股的股價亦「震散」並跌逾4%，台灣及日本的航運股亦全線跌，跌幅由1.6%至超過5%不等。全球只有少數航運股微升。

明報記者 陳偉燊

因為新冠病毒疫情關係，各國對航運檢疫要求相應提高，不單令港口擠塞嚴重，更導致運載倉位長期緊張，大幅扯高運費，影響層面遍及乾散貨及貨櫃班輪，全球航運股近兩年普遍受惠，亦連過往表現乏善足陳的東方海外母公司中遠海控（1919），亦在去年度創紀錄大賺892.96億元人民幣。不過，踏入今年，不單BDI轉弱，與貨櫃輪行業掛鈎的WCI綜合貨櫃航運指標，亦較去年9月下旬的高峰下跌38%，到昨日低見6430水平。適逢昨日國家統計局公布的經濟數據如7月工業生產按年升幅較預期差（詳見另文），觸發處於高位多時的航運股被洗倉及急跌。

台灣三大航運企業跌逾2.9%

在港的一眾航運股中，以乾散貨運輸為主的太平洋航運（2343）、金輝集團（0137），跌幅超過4%。經營貨櫃班輪的東方海外，昨日股價曾大跌15.8%，收市時跌幅收窄至14.7%，成交達11.57億元。昨日東方海外的股價跌幅冠絕全球航運股及本地一眾大藍籌，單日市值蒸發掉257.55億元。累計過去一個星期，該股跌幅達18.8%。其母公司中遠海控亦受累，股價插4.1%。海外方面，台灣三大航運公司陽明、長榮及萬海，股價普遍跌2.9%至4.3%；日本川崎汽船及商船三井亦分別跌3.4%及1.6%。全球航運股中，只有在丹麥上市的馬士基略有輕微升幅。

日前匯豐發表報告形容，東方海外自今年股價大升54%，就算該公司受惠於較高運費，但是預料整體市場前景面對挑戰，因此建議減持該股，並將目標價調低至225元，較原先給予的目標價調低15%。傑富瑞（Jefferies）更指出，從台灣三大貨櫃班輪公司的數據反映，貨櫃現貨率呈逐星期下跌之勢，中國出口集裝箱運價指數在8月份的表現更比7月份低，反之乾散貨遠期走勢有望反彈。評級機構標普稱，即使港口擠塞逐步紓緩及貨品需求放慢，會令船費從紀錄高位回落，亦不會導致運費率急降。