恒指曾失兩萬關 成交額3個月低

截至昨晚11時，恒指夜期報20,009點，低水32點。

2億北水淨流入 科技股捱沽

國指收報6814點，跌0.63%；科指收報4308點，下跌0.96%。北水通過港股通淨流入2億元，主要來自恒生H股ETF（2828）淨買入9.52億元。科技股被淨沽，受晶片價格下跌影響的中芯（0981）被沽1.58億元，美團（3690）被沽2.95億元，騰訊（0700）被沽1.2億元。

內地人民銀行意外降低中期借貸便利（MLF）利率0.1厘，預示貸款基準利率減息機會大，對內銀淨息差不利，內銀股普遍下跌，特別是中型內銀，招商銀行（3968）跌2.16%，民生銀行（1988）跌1.54%。內需股有吸納，李寧（2331）升1.71%，蒙牛（2319）升1.61%，海底撈（6862）周日發出盈警，不過公司指6月和7月經營正在改善，昨日升7.99%，為表現最好藍籌。

內需股有支持 海底撈升8%冠藍籌

港元拆息繼續追上美息，1個月港元拆息昨升3.44點子（1厘等於100點子）至1.718厘，續創兩年新高。與銀行資金成本相關的3個月拆息升1.3點子，至2.391厘。港匯升85點子（1元等於1萬點子），至7.8362。