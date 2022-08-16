投資估值減 閱文半年純利瀉八成

程武：審批新遊戲版號成常態

截至今年6月底六個月，閱文收入按年跌5.9%至40.87億元；其中在線業務（包括付費閱讀、網絡廣告及分銷第三方網絡遊戲）貢獻23.07億元收入，按年下跌9.2%。集團指出，減少主要由於期內對業務實施優化成本及提升運營效率的措施、免費閱讀內容的廣告變現效率受宏觀環境影響，以及中止與某些第三方分銷合作所致。

而版權營運及其他收入則按年減少1.2%至17.8億元，主要受累於自營網絡遊戲的收入減少。內地此前陷入8個月的「遊戲寒冬」，直至今年4月起重批新遊戲版號。程武認為，行業「解凍」至今已累批4批新遊戲版號，相信審批新遊戲版號已變成常態，有利於行業發展。他又表示，目前閱文的遊戲授權業務比較順利，未來有作品準備上市，往後將有流水分成。

在漫畫領域方面，閱文將繼續提升產能，加速可視化進程，打造高質量IP。程武又指出，集團與騰訊動漫合作的3年300部網文漫改計劃持續推進，目前已有170多部閱文IP改編的漫畫作品在騰訊動漫上線，3年300部作品的目標有望提早達成。

3年漫改300部網文目標 有望提早達成

閱文同時披露最新營運數字，自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年增長13.8%至2.647億；平均月付費用戶按年減少12.9%至810萬人。付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入按年增長6.6%至38.8元；免費閱讀業務的平均日活躍用戶按年增長7.7%至1400萬人。閱文昨天收報31.85港元，升0.8%。