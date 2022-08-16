moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

投資估值減 閱文半年純利瀉八成

【明報專訊】閱文集團（0772）中期業績昨天出爐，受累於旗下投資估值減少，上半年股東應佔純利錄得2.29億元（人民幣，下同），按年急跌78.9%；不派中期息。閱文首席執行官程武昨於業績會上表示，雖然疫情對不同業務板塊均產生一定影響，但對未來發展保持樂觀；下半年將繼續實施成本控制措施，同時提高文學IP的質量和數量，相信為集團長期業務的健康發展打下基礎。

程武：審批新遊戲版號成常態

截至今年6月底六個月，閱文收入按年跌5.9%至40.87億元；其中在線業務（包括付費閱讀、網絡廣告及分銷第三方網絡遊戲）貢獻23.07億元收入，按年下跌9.2%。集團指出，減少主要由於期內對業務實施優化成本及提升運營效率的措施、免費閱讀內容的廣告變現效率受宏觀環境影響，以及中止與某些第三方分銷合作所致。

而版權營運及其他收入則按年減少1.2%至17.8億元，主要受累於自營網絡遊戲的收入減少。內地此前陷入8個月的「遊戲寒冬」，直至今年4月起重批新遊戲版號。程武認為，行業「解凍」至今已累批4批新遊戲版號，相信審批新遊戲版號已變成常態，有利於行業發展。他又表示，目前閱文的遊戲授權業務比較順利，未來有作品準備上市，往後將有流水分成。

在漫畫領域方面，閱文將繼續提升產能，加速可視化進程，打造高質量IP。程武又指出，集團與騰訊動漫合作的3年300部網文漫改計劃持續推進，目前已有170多部閱文IP改編的漫畫作品在騰訊動漫上線，3年300部作品的目標有望提早達成。

3年漫改300部網文目標 有望提早達成

閱文同時披露最新營運數字，自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年增長13.8%至2.647億；平均月付費用戶按年減少12.9%至810萬人。付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入按年增長6.6%至38.8元；免費閱讀業務的平均日活躍用戶按年增長7.7%至1400萬人。閱文昨天收報31.85港元，升0.8%。