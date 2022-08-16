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交付量按季跌一成 理想汽車上季蝕6.2億人幣

【明報專訊】理想汽車（2015）公布，今年第二季股東應佔淨虧損為6.18億元（人民幣，下同），按年擴大1.6倍，亦較首季的1090萬元大幅增加，令上半年淨虧損按年擴大5.6%至6.29億元。集團第二季的非通用會計準則（non-GAAP）淨虧損亦按年擴大1.46倍至1.6億元，上半年non-GAAP利潤為2.94億元，去年同期蝕2.4億元。

集團第二季收入按年升73.3%至87.3億元，當中車輛銷售收入為84.8億元，按季減少8.9%，理想ONE的交付量為28,678輛，較去年同期增長63.2%，惟按季減少9.55%。集團指出，第二季的車輛銷售收入較首季減少，主要由於期內疫情反彈引起供應短缺。此外，第二季其他銷售和服務收入按年升83.6%至2.49億元，增長主要來自於汽車累計銷量增加，每充電樁、配件及服務的銷售額亦有所上升。

集團預計，今年第三季的車輛交付量為2.7萬至2.9萬輛，較去年同期增長7.5%至15.5%；收入將介乎89.6億至95.6億元，按年升15.3%至22.9%。

比亞迪斥285億人幣江西建電池廠

另外，汽車股比亞迪（1211）昨日與江西宜春市政府等正式簽訂戰略合作框架協議，擬在宜春投資285億元人民幣，建設年產30吉瓦時動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及含鋰陶瓷土礦採選綜合開發利用生產基地項目。