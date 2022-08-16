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蘋果自家App擬引入廣告 串流平台採分級制拓收入

【明報專訊】為尋找新的收入增長引擎，蘋果尋求擴張廣告業務。追蹤蘋果（美：AAPL）發展趨勢的彭博社記者Mark Gurman指出，蘋果有可能在其iOS、iPadOS及MacOS作業系統的自家應用程式，包括Apple Books、Apple Maps及Apple Podcasts播客等軟件引入廣告。此外，Apple TV+也可能仿效Netflix（美：NFLX）及迪士尼（美：DIS）串流媒體平台Disney+的做法，設分級制度創造更多廣告收入。蘋果股價早段微跌。

仿效Google搜尋廣告模式

Gurman透露，蘋果正研究為Apple Maps引入一種類似於Google的搜尋廣告模式，當用戶搜索「壽司」時，向蘋果支付推薦費用的日本餐廳將可在搜尋列表佔據靠前的位置。此外，Apple Books及Apple Podcasts的內容供應商也有可能透過付費獲得更高的排名，並將廣告投放到軟件內。事實上，出版商早就可以透過Apple Books軟件銷售圖書，而播客訂閱也將與廣告綁定。

阻追蹤用戶功能或成障礙

不過蘋果最終若擴大廣告業務，有可能引起外界質疑。蘋果去年收緊用戶私隱政策，引入程式追蹤透明化（App Tracking Transparency）功能，讓用戶決定是否讓軟件及網站追蹤其網上活動，相關數據往往用於投放定向廣告。facebook母企Meta（美：META）及Snapchat母企Snap（美：SNAP）等主要社交媒體，以至小型開發商均表示，蘋果收緊私隱政策影響其廣告業務。

蘋果已在旗下App Store應用程式商店，引入類似於Google的搜尋廣告。蘋果也在自家的新聞、股票等軟件展示廣告，形式跟一般網站的數碼廣告類似。此外，蘋果也跟美國職棒大聯盟（MLB）達成協議，在Apple TV+為《周五棒球夜》（Friday Night Baseball）加入廣告。

部分用戶可能對蘋果在自家軟件投放廣告感到不滿，畢竟用戶高價購入iPhone，但仍要在常規功能為蘋果賺廣告費。即使蘋果用戶每月花10美元訂閱其News+新聞，廣告仍會出現，只是廣告量減少。

至於蘋果向用戶投放什麼廣告，是由蘋果用戶的帳號及網上活動數據來決定。雖然用戶可選擇關閉廣告個性化功能，目前iOS 15版本的78%用戶也關閉此功能，但蘋果仍可按照用戶的iPhone型號、其採用的電訊商，以及閱讀內容等數據來投放廣告。

蘋果廣告年收入40億美元

Gurman指出，廣告團隊近期在蘋果的重要性有所增加。蘋果廣告業務副總裁Todd Teresi近期直接向服務業務主管Eddy Cue匯報，其此前的匯報對象為服務業務副主管Peter Stern。蘋果廣告業務目前每年收入約40億美元，Teresi希望其規模可擴大至百億美元以上。

不過Gurman預計，蘋果至少短期內不會在第三方軟件投放廣告。蘋果曾在2010年推出iAd移動廣告平台，允許第三方開發商直接將廣告植入它們的應用程式。該平台最終於2016年關閉。

（綜合報道）

[國際金融]