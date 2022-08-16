經濟遜預期 紐油見半年低

伊朗：核協議重啟 視美取態

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen稱，伊朗石油重新進入全球市場的部分負面影響已被市場消化，但任何額外供應的消息仍將為對冲經濟放緩風險的石油空倉提供彈藥。受惠於此前油價高企，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯的政府，次季來自國營石油巨企沙特阿美（沙特：2222）的石油收入，按年增長逾85%至超過650億美元。

不過數據顯示，美國製造業活動轉弱。8月紐約州製造業指數跌至負31.3，為2020年5月以來新低；按月跌幅達42點，是歷來第二大按月跌幅。

日次季GDP增長加快

另外，日本次季GDP增長加快。在取消與新冠疫情相關的出行限制後，剔除物價變動因素後的日本次季實際GDP，按季增長0.5%，折合成年率增長2.2%，超越新冠疫情爆發前水平，連續3季保持增長。自3月底防疫措施解除後，個人消費按季增長1.1%，雖較預期低0.2個百分點，但對整體增長起提振作用。第一季GDP修正後，由按季跌0.1%，修正為按季持平。

（綜合報道）

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