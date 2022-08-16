Tesla滬廠產量破百萬

總產量突破300萬輛

Tesla次季財報顯示，在各超級工廠當中，上海超級工廠產能最高，年產能超過75萬輛，加州超級工廠年產能為65萬輛左右。Tesla股價早段升逾2%。該公司將在8月24日進行「1拆3」的股票分拆，其股價過去一個月升超過25%。

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）（美：HOOD）自2021年第一季以來，來自每名用戶的平均收入首次上升，從今年第一季的53美元升至次季的56美元。值得注意的是，這主要由於非交易收入顯著增長，次季淨利息收入按季增長三分之一以上，達到7400萬美元，不過同期交易收入由2.18億美元降至2.02億美元。受惠於利率上調，該公司的現金和投資，以及客戶帳戶的現金和證券為其帶來的利息，由首季的200萬美元增至1600萬美元。羅賓漢的主要資產是其現金儲備。在截至次季末，其生息資產達160億美元。

（綜合報道）

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