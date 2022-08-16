劉宇亮：從統計局數據找焦點板塊

8月MLF量縮價降，但新增信貸、社融放緩超預期，反映目前貨幣供應量充足，實體經濟融資需求偏弱。8月降息旨在通過降低融資成本，刺激實體經濟融資需求。加上7月以來樓市再度轉冷，降息帶動房貸利率下調，希望可以推動樓市，扭轉市場預期。國家統計局也說明，雖然房地產市場呈現下行態勢，但因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩。

其他行業方面，今年1至7月，全國實物商品網上零售額按年增長5.7%，比1至6月加快0.1個百分點。百貨店、專賣店零售額降幅比1至6月收窄1個點和1.8個百分點。線上零售穩中有升，線下店舖經營有所改善。

看好內房電商餐飲等行業

而餐飲收入降幅收窄，防控加上促消費政策利好持續釋放，居民暑期外出和就餐活動增加，相關消費也有所改善。7月份，餐飲收入按年下降1.5%，降幅比上月收窄2.5個百分點。消費有望逐步恢復，特別是汽車和家電消費優惠政策持續。7月份，限額以上汽車類商品零售額按年增長9.7%，繼續保持較快增長。從統計局的數據中可發現，投資者應關注房地產、網上零售、餐飲、汽車和家電等焦點行業。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]