蔡明都：房地產科技如何產生社會效益

顧名思義，房地產科技是指一切與發展、建築、管理房地產過程中涉及的科技。房地產界的老行尊其實在很早以前已經運用工業、機械、科技，協助建築規劃、興建、裝修，以至後期的物業管理、保安、清潔、維修等工序。不過我們現在提倡的房地產科技，是指數據化平台式的營運系統，當中會有自動化的流程管理、客戶使用界面與營運數據的整合、智慧機器人的協作、自我化及客制化的用戶體驗等改變。

都市化科技驅動城市發展

什麽是都市化科技（Urbantech）呢？筆者認為都市化科技泛指衣、食、住、行四大範疇相關的科技應用，房地產科技是其中重要的一環。我們最近重新把都市化科技的定義加入了公用設施與基礎建設，以及循環型經濟廢物回收與管理兩大分類，架構成一個宏大且包羅萬象的都市化科技應用生態圈。六大都市化科技範疇包括：房屋及建築、基建能源公用設施、運輸及流通力、食物供應健康及社會安全、循環型經濟清潔及廢物管理、生活文化及教育。

有助節能減排 推動持續發展

世界上55%的人口如今生活在城市地區。根據聯合國的預測，2050年的城市人口將增加至68%。為了應付此趨勢，各個地區正在努力的打造一個健康、智能、高效率和可持續發展的城市面貌，從而導致都市化科技的需求大幅度增長。都市化科技可以應對現代城市生活挑戰的一種新型解決方案，特別針對在能源消耗的場景內實踐有效益的方案，例如在物管的營運上有關於節能的解決方案、在建築工地上產生最低程度的污染技術，這些都與氣候變遷及環境保育產生長遠可持續發展的影響。

筆者自畢業年開始參與土地開發、建築、物業代理達4年時間，對房地產市場種下了根深柢固的情懷。對於把傳統行業科技化是我一直工作的抱負，慶幸這幾年努力成為了科創投資者，遇上世紀疫情令我再次萌生了打造大企業與科創協作的理想機制，於是自2020年開始我與團隊及合作伙伴努力下，成功吸引了200多家環球房地產科技初創加盟，參加了房地產科技環球挑戰賽。建基於房地產科技的啟蒙，下一輪我們將發動都市化科技環球挑戰賽，敬請拭目以待。

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亞洲金融科技師學會

[蔡明都 金科育律]