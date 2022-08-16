薛偉傑：角膜治療新方案 專家研豬皮製作植入物

最近有瑞典專家就研究出一個新奇的角膜治療方案，只需從豬皮提取膠原蛋白，經生物工程技術製成植入物，以微創手術植入，有望代替傳統的角膜移植手術，讓更多人重見光明。

這個新方案是由瑞典Linkoping University和LinkoCare Life Sciences AB研究出來，近日在《Nature》子刊《Nature Biotechnology》上發表。但在此之前，原來已在伊朗和印度進行過20宗手術，在隨後2年的觀察期中，暫時未有發現不良反應。

從豬皮提取膠原蛋白 製角膜基質替代品

原來，人類眼角膜其中一種主要成分就是膠原蛋白。因此瑞典研究人員想出，從豬皮中提取膠原蛋白分子，將之純化及凍乾成為醫用級的膠原蛋白。隨後在室溫下將膠原蛋白溶解在無菌的磷酸鹽緩衝鹽水（PBS）中，形成5%的膠原蛋白溶液。

然後，再使用一種新的真空蒸發技術，能夠可控地將膠原蛋白含量提高至12%至18%，接近天然人體角膜的13.6%膠原蛋白含量。（以往人體測試植入物的膠原蛋白含量限制為10%）

然而，膠原蛋白是一種容易降解的柔軟材料。為了解決這個問題，研究人員再使用了兩次「化學交聯」技術，最終製成一種提高了強度、抗降解性和長期穩定性的透明可植入水凝膠，作為角膜基質替代品，並將其稱為「雙交聯生物工程豬結構」（Bioengineered Porcine Construct，Double Crosslinked，BPCDX）。

成本低不愁供應 只需微創手術植入

目前看來，BPCDX這種生物工程角膜基質替代品至少有三大優點：

第一，作為原材料的豬皮在市場上有大量供應，容易獲取，兼且價格便宜。

第二，人類捐贈者的角膜必須在兩星期內使用。而瑞典研究人員則為BPCDX開發了配套的包裝和殺菌技術，令到它在使用之前，最多可以儲存長達兩年。這可以方便醫療設施較落後的發展中國家使用BPCDX。

第三，BPCDX的植入手術只屬於低入侵性的微創手術。

傳統角膜移植手術的標準程序，是先切除患者的受損角膜，然後再縫上捐贈者的角膜。由於植入別人的角膜，為了抑制排斥反應，在手術後至少一年內，患者都需要滴免疫抑制眼藥水。此外，還要不時回到醫院接受檢查、調整、更換和拆除縫線。

但植入BPCDX的新方案則很不同。它毋須切除患者的受損角膜組織，只需用激光在患者原有的角膜上精細地割一個小切口，透過小切口將BPCDX插入，讓BPCDX來慢慢「修復」原有的角膜即可，新手術甚至毋須縫合。

由於不是植入活體細胞，手術後患者只需滴免疫抑制眼藥水8星期，便可以防止植入物的排斥反應。而且，暫時看來這種新手術更可能是「一Take過」，之後毋須多次跟進治療。

已進行20手術 未發現不良反應

為驗證可行性，這個新方案已在伊朗和印度進行過前期臨床測試，成功進行20宗手術。研究者為20名視障患者植入BPCDX，在不去除其原有角膜組織下，讓其角膜自行生長修復。在之後的2年觀察期中，都未有發現任何不良反應。而在20名患者當中，有14人在手術前更被界定為完全失明，在手術後都恢復了一定的視力。

瑞典Linkoping University實驗眼科教授、這項研究的主要負責人Neil Lagali表示，結果顯示，BPCDX這種材料有望符合人體植入物的所有標準。而且，它可以大規模生產，儲存時限長達兩年，可望解決角膜捐贈短缺的問題。

其實，豬多個器官都與人類相近，所以醫學界早就向牠打主意。幾年前，台灣就研究過，利用基因修改技術來改變豬隻的某些基因，令其角膜可以植入人體，而又不產生排斥反應。

雖然瑞典研究的新手術要真正普及進行至少還要好幾年，但這個新方案明顯更加聰明和低成本，因為豬皮的供應要比豬的角膜還要多得多。若能讓上千萬人重見光明，大家將來吃車仔麵時就算吃少一些豬皮，也絕對值得。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]