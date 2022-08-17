騰訊傳大手減持 美團急插近一成 「騰訊概念股」一併受累 恒指再失兩萬關

報道引述其中3名消息人士稱，騰訊近月一直跟財務顧問接洽，研究如何執行大規模出售旗下美團股份。據報道，騰訊擬透過公開市場大宗交易，出售旗下全部或大部分美團股份，並尋求在今年內開始，但實際進程取決於市場條件。消息人士認為騰訊近期頻頻沽售旗下投資（表1），既是為了安撫中央監管機構，也是想止賺獲利。

內媒引述消息否認傳聞

消息傳出後，美團股價從高位急瀉13.6%；騰訊股價亦受壓，一度跌2.6%。騰訊昨稍後時間回覆多家內地傳媒查詢時拒絕評論。其後內地媒體「36氪」引述接近騰訊的消息人士稱，減持美團的傳聞不實，騰訊目前沒有出售美團股份計劃。美團尾市跌勢放緩，騰訊亦由低位反彈4.6%，全日收升0.9%至303元，暫守300元關口。

除了美團首當其衝，消息同時拖累騰訊有份投資的公司股價走低，其中快手（1024）收跌4.4%，嗶哩嗶哩 （9626）亦跌2.5%（表2）。多隻重磅科技股受壓，拖累恒指失守兩萬點大關，收市跌210點或1.1%至19,830點。此外，在美國上市的拼多多（美：PDD）和SEA（美：SE）也受影響，截至昨晚約10時，分別跌3.1%及10.3%。

騰訊持股市值1727億

資料顯示，騰訊目前持有美團16.7%股權，不但是美團單一最大股東，該批股份經此番下跌，市值仍達1727.25億元。騰訊對美團的投資可追溯至2014年，當時騰訊投資美團的主要競爭對手「大眾點評」。一年後，美團和大眾點評宣布合併成為「美團點評」，即現時上市的美團，並持有至今。

事實上，騰訊近年不斷減持旗下投資，今年1月，騰訊宣布減持新加坡電商SEA（美：SE），持股比例由21.3%降至18.7%。雖然集團沒有透露交易作價，但按當時市值計算，估計騰訊套現25億元；加上早前減持新東方在線（1797）及華誼兄弟（深：300027），估計騰訊今年已套現33.39億元。

明報記者 蔡穎霖