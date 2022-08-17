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基金公會籲金融峰會前撤入境隔離

【明報專訊】港府上周五（12日）起縮減抵港檢疫期至「3+4」，投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，將於11月舉辦的國際金融領袖投資峰會為關鍵時刻，促請港府以其他國際金融城市作為基準，取消入境隔離措施。

她續稱，業界明白港府難處，惟若未能完全撤銷檢疫要求，至少需交代考慮因素及相關路線圖，讓業界安排更完善。她稱，不少基金公司要「出動」辛勞津貼（hardship allowance）挽留人才，金額視乎不同公司有別，認為本港應反思人才吸引力是否正慢慢削弱。

稱不少公司額外津貼挽人才

基金公會調查發現，三分之二基金公司認為，對於吸引人才來港或留港出任全球或地區職位困難，97%認為與國際及內地通關是重拾香港競爭力的關鍵。黃王慈明表示，調查早於港府公布酒店檢疫期縮短至3日前進行，會員其後普遍認為縮短檢疫期的舉措為一大進步，不過仍未跟上其他國際金融城市的步伐，對不少金融業界人士和外派員赴港造成不便。

公會主席鄒建雄認為，商家及人才往往是「取易不取難」，香港已因嚴格入境隔離措施，逐漸失去展覽和大型會議商機，亦阻礙不少高級管理人員和其他人才來港，甚至流失到其他城市。他續稱，若入境隔離措施進一步放寬，相信香港可即時回復吸引力及獨有優勢。

此外，鄒提到會員反映除了通關外，港府亦須透過開發新的增長動力，以突顯香港獨特優勢，例如可考慮允許內地養老金投資「核准匯集投資基金」（APIFs）或香港公募基金，以及完善基金互認、跨境理財通和ETF通等措施。